健康網》疲倦、腹瀉竟是「濕困」上身 中醫揭5部位症狀

中醫診所表示，春季濕氣重，易受濕邪侵犯。當濕氣積聚於頭面，易頭暈昏倦；腸胃道濕氣重，則會出現胃口差、腹脹等；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕總是無精打采睡不飽，如同裹著濕毛巾般疲倦？澄觀中醫診所於臉書專頁「澄觀中醫診所-台中公益」發文解釋，春季濕氣重，易受濕邪侵犯，當濕氣積聚在不同部位，便會產生不同病症，也就是所謂「濕困」現象。除會造成四肢痠痛、皮膚發疹、經脈不順，還會造成頭面暈昏、疲倦；腸胃道腹脹、胃口差以及排便稀軟。

濕邪侵犯5部位症狀

中醫診所說，春季時節濕氣重，易受濕邪侵犯，體質氣虛、代謝不佳的人濕氣若重，尤其腸胃功能會出現問題，造成身體廢物過多；濕氣積聚在不同部位，也會產生不同病症。侵犯頭面時，容易頭暈頭重、昏倦；侵犯四肢時，容易四肢痠痛無力；腸胃道濕氣重，排便稀軟不暢、容易腹脹、胃口不佳；鬱積於皮表時，皮膚癢、濕疹、汗疱疹便會發作；若阻礙經脈運行，易造成肩頸旋轉不利、骨節痠痛、下肢水腫緊繃。

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濕寒vs濕熱體質小檢測

中醫診所指出，身體濕氣重的共同特徵，包括：易疲勞、身體沉、胃腸脹氣、糞便黏、舌苔厚、女性白帶多。依體質不同，又可分為濕寒、濕熱2類，濕氣表現症狀也大不同。想了解自己屬於哪一類，可依以下分類項目檢測體質。

●濕寒證的症狀：四肢冷；舌色淡紅、舌苔厚白；噁心、腸胃脹氣、胃口差；喜好熱食；吃冷食易拉肚子；排便稀如水；女性白帶多（且為透明白色）。

●濕熱證的症狀：口苦口臭、體味重；身熱口渴；舌色紅、舌苔厚黃；吃辣容易拉肚子；排便軟黏氣味臭；排便後肛門灼熱痛癢；女性白帶多（且為黃綠色）。

中醫診所說，薑茶可祛濕散寒，白天飲用可升發胃氣，也能改善呼吸道及腸胃功能；示意圖。（圖取自freepik）

推薦祛濕4食療

中醫診所表示，日常可以食療方式為身體除濕，推薦以下4種祛濕湯品：

●四神湯：健脾補中又祛濕，山藥、芡實、茯苓、蓮子藥性均為平性，適合各種體質用。

●冬瓜排骨湯：利冬瓜水、養胃生津、止渴、清熱，也有除煩躁之效。

●薏仁湯：生薏仁偏寒，但利水滲濕作用好；炒薏仁緩和涼性，可健脾止瀉。

●薑茶：薑茶可祛濕散寒，白天飲用可升發胃氣，改善呼吸道及腸胃功能。

中醫診所強調，簡易區分濕寒、濕熱可略知體質，但人體複雜，若要更了解自己體質，應找專業中醫師診斷最準確。

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