健康網》6個月以下寶寶別擦防曬！ 物理性遮蔽為主

食藥署指出，對於6個月以下的嬰兒，應以物理性遮蔽作為防曬主要方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，許多家長趁著夏日陽光帶著寶寶外出活動，但嬰兒是否需要塗抹防曬產品，成為不少家長的疑問。對此，食藥署於臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，6個月以下嬰兒的皮膚吸收、代謝及排汗功能尚未成熟，不建議使用任何防曬產品。

食藥署指出，對於6個月以下的嬰兒，應以物理性遮蔽作為防曬主要方式，包括：

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• 盡可能讓寶寶待在陰涼處。

• 確保寶寶穿著的衣服不透明且要能夠「完整覆蓋」。

• 確保您的寶寶「戴上帽子」，為臉部、頸部和耳朵提供遮蔭。

• 留意觀察寶寶是否有曬傷或脫水情形，留意寶寶是否出現煩躁、發紅和過度哭泣的情形。

• 如果寶寶被曬傷，請立即遠離陽光並在曬傷部位進行冷敷及就醫診療。

• 如果在陽光下曬太陽超過幾分鐘請給寶寶補水。

至於6個月以上的嬰幼兒，若有需要使用防曬產品，則建議先徵詢醫師意見，再選擇成分溫和、安全性高的產品並適量塗抹。食藥署強調，嬰幼兒的肌膚較為脆弱敏感，家長應優先採取遮蔽與防曬衣物等物理性方式保護寶寶，減少肌膚接觸化學成分的風險，以確保寶寶健康安全地享受夏日時光。

食藥署說，至於6個月以上的嬰幼兒，若有需要使用防曬產品，則建議先徵詢醫師意見，再選擇成分溫和、安全性高的產品並適量塗抹；圖為情境照。（圖取自freepik）

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