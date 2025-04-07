自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》皮膚突現紅腫壓痛結節？ 當心「結節性紅斑」

2025/04/07 20:10

結節性紅斑是一種皮下脂肪細胞發炎疾病，皮膚內會出現紅色、壓痛性的結節，主要出現在小腿前側，但手臂、軀幹、大腿也可能發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

結節性紅斑是一種皮下脂肪細胞發炎疾病，皮膚內會出現紅色、壓痛性的結節，主要出現在小腿前側，但手臂、軀幹、大腿也可能發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕什麼是結節性紅斑？林口長庚風濕過敏免疫科在臉書專頁發文指出，若身體出現紅色且壓痛性的結節，不可掉以輕心，可能是罹患了「結節性紅斑」，這是一種皮下脂肪細胞發炎疾病，皮膚內會出現紅色、壓痛性的結節，主要出現在小腿前側，但手臂、軀幹、大腿也可能發生。除了皮膚症狀外，可能合併其他全身性症狀，如發燒、頭痛、關節痛、腹痛等。

醫師指出，除了常見的皮膚症狀外，患者也可能伴隨出現發燒、頭痛、關節痛、腹痛等全身性症狀。結節性紅斑的病因十分複雜，潛在原因包括自體免疫疾病如貝西氏症、紅斑性狼瘡、發炎性腸道疾病。

感染源如結核病、鏈球菌、黴漿菌、沙門氏菌、阿米巴病等。此外，使用避孕藥、阿斯匹靈與部分抗生素也可能引發該疾病，甚至惡性腫瘤如血液腫瘤或淋巴瘤亦可能是誘發因素之一。

醫師強調，當懷疑自己罹患結節性紅斑時，應盡速就醫診斷，並進一步檢查是否隱藏其他潛在疾病，以利及早發現與治療，避免病情惡化。

醫師指出，除了常見的皮膚症狀外，患者也可能伴隨出現發燒、頭痛、關節痛、腹痛等全身性症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，除了常見的皮膚症狀外，患者也可能伴隨出現發燒、頭痛、關節痛、腹痛等全身性症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中