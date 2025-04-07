健康網》皮膚突現紅腫壓痛結節？ 當心「結節性紅斑」

結節性紅斑是一種皮下脂肪細胞發炎疾病，皮膚內會出現紅色、壓痛性的結節，主要出現在小腿前側，但手臂、軀幹、大腿也可能發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕什麼是結節性紅斑？林口長庚風濕過敏免疫科在臉書專頁發文指出，若身體出現紅色且壓痛性的結節，不可掉以輕心，可能是罹患了「結節性紅斑」，這是一種皮下脂肪細胞發炎疾病，皮膚內會出現紅色、壓痛性的結節，主要出現在小腿前側，但手臂、軀幹、大腿也可能發生。除了皮膚症狀外，可能合併其他全身性症狀，如發燒、頭痛、關節痛、腹痛等。

醫師指出，除了常見的皮膚症狀外，患者也可能伴隨出現發燒、頭痛、關節痛、腹痛等全身性症狀。結節性紅斑的病因十分複雜，潛在原因包括自體免疫疾病如貝西氏症、紅斑性狼瘡、發炎性腸道疾病。

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感染源如結核病、鏈球菌、黴漿菌、沙門氏菌、阿米巴病等。此外，使用避孕藥、阿斯匹靈與部分抗生素也可能引發該疾病，甚至惡性腫瘤如血液腫瘤或淋巴瘤亦可能是誘發因素之一。

醫師強調，當懷疑自己罹患結節性紅斑時，應盡速就醫診斷，並進一步檢查是否隱藏其他潛在疾病，以利及早發現與治療，避免病情惡化。

醫師指出，除了常見的皮膚症狀外，患者也可能伴隨出現發燒、頭痛、關節痛、腹痛等全身性症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

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