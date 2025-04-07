健康網》股災借酒澆愁？ 營養師曝熱量：奶酒、高粱超肥

營養師提醒，面對台股重挫「藉酒澆愁」，也要搞懂酒類熱量，不要股市跌跌跌，體重卻漲不停；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普於當地時間2日宣布最新對等關稅政策，引爆全球市場恐慌情緒，美、歐、亞洲股市無一倖免。台股今（7）日重挫逾2千點，失守2萬大關。面對股災不少人恐「藉酒澆愁」，因此營養師高敏敏分享20種酒類熱量，其中像是奶酒每100ml就326大卡、高粱酒324.8大卡，熱量超驚人，恐有發胖危機，建議少喝點酒，以免健康亮紅燈。

高敏敏於臉書發文分享酒類熱量圖鑑，以每100ml份量計算，除了奶酒、高粱酒名列1、2名（見下圖），茅台酒305.6大卡佔第3。其餘常見酒類如龍舌蘭、伏特加也有231大卡；白蘭地、威士忌229.6大卡；紅酒85大卡。

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高敏敏於臉書分享酒精熱量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書）

酒精濃度越高 熱量普遍越高

高敏敏分享，酒精熱量計算公式=酒的容量（ml）×酒精濃度（%）×7大卡×0.789（酒精密度），同時提醒，有些酒需要考慮醣類的熱量，所以酒精濃度和熱量，主要可參考市售揭露的營養標示。

她指出，酒精不僅對健康有害，還會讓人在不知不覺中攝取過多熱量，如果真的想喝一定要適量 ，並選擇較低熱量的選項，避免高糖調酒，也建議不要空腹喝酒，否則酒精會吸收過快，非常傷胃，且宿醉機率也愈大，建議還是少喝一點，以免健康亮紅燈。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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