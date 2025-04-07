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健康 > 心理精神

川普關稅炸彈掀翻全球股市 精神醫憂2週內恐有憂鬱潮

2025/04/07 16:49

受到川普對等關稅引爆全球股市血崩因素，台股今日開盤隨即跌破2萬點一片慘綠。（記者田裕華攝）

受到川普對等關稅引爆全球股市血崩因素，台股今日開盤隨即跌破2萬點一片慘綠。（記者田裕華攝）

〔記者林志怡／台北報導〕美國總統川普砸下關稅震撼彈，全球股市今日大崩盤，台股也創下4大紀錄，指數崩跌2065點，台積電跌停。精神科醫師提醒，過去金融波動後一到兩週會有焦慮、憂鬱潮出現，民眾在大環境的風險下，更要確保自己生活如常，適時遠離可能引起焦慮的資訊並透過運動等紓壓，並注意失眠等情緒警訊。

受到川普關稅政策影響，台股今日上演「黑色星期一」，台積電開盤直接摜殺跌停，暴跌94元，創史上之最，上市公司高達945家打入跌停，創史最多，指數開低走低，終場指數慘遭血洗2065點，或跌9.7%，雙雙創新高。

精神科醫師蔡長哲說，這次的股市波動屬於系統上較大的風險與壓力，在每個人經濟條件不一樣的情況下，很難一概而論如何因應，但民眾可以掌握3個原則，包括「維持日常生活作息」、「適時遠離造成壓力的訊息」、「從事放鬆活動」，並隨時注意精神相關警訊等。

蔡長哲解釋，面對外界環境上的不確定，個人首先要確保的就是正常生活，該吃吃、該睡睡，在固定的時間用餐、上床睡覺，不要因為相關訊息而提不起勁、荒廢日常生活，維持平時的生活作息即可。

此外，蔡長哲指出，民眾若已經對於相關訊息感到焦慮、不安，可以盡量避免持續接觸相關的財經、股市資訊或新聞，避免越看越心慌，並可以從事一些放鬆的運動，比如太極拳、瑜伽，或其他肌肉放鬆運動等，讓焦慮度下降，或是與專業人員洽談，實際釐清個人財務影響，主動掌握情況。

蔡長哲也提到，根據過去金融海嘯的經驗，未來一到兩週可能會有焦慮、憂鬱潮，門診病患也會增加，民眾若連續3天以上出現情緒症狀，如焦慮、憂鬱、情緒低落，或是睡眠不安穩、失眠、淺眠，就要特別注意，並尋求專業醫療人員協助。

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