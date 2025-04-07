健康網》減重不能吃水果？ 營養師：吃對份量不發胖

營養師表示，減重過程中，只要控制食用份量，還是可以食用各種水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重期間須避開高油、高糖食物，就連水果都不能吃？營養師鄭玲君表示，減脂過程中，可食用各種水果，重點是要控制好份量，以1份水果來看，大顆顆粒的水果可大概抓8-9顆、小顆顆粒的水果則大概12-15顆，至於蘋果等1整顆水果，則以1拳頭為單位計算，便能吃的開心、不怕胖。

很多人認為水果很甜、很胖，因此減重期間千萬不能吃水果？鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片解答，減脂過程中，是可以食用所有的水果，因其富含膳食纖維、維生素C、礦物質，因此並不是避免吃水果，而是要關注在如何吃對份量，以便在減重過程中，吃的開心又不發胖。

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營養師舉例，小番茄可挑選6、7度左右者，它的含糖量就會比較少；示意圖。（圖取自photoAC）

鄭玲君提及，有些食物在包裝上，會標示出甜度，如小番茄，這時可挑選6、7度左右者，它的含糖量就會比較少；反之，若為標示甜度者，如葡萄等，則可以透過份量上的控制，適量攝取。

那麼該怎麼抓份量？鄭玲君舉例，若為顆粒型、較大顆者，就可以抓大概8-9顆為1份水果；若為顆粒型、較小顆者，就可吃較多，約為12-15顆為1份水果；若為1整顆者，如蘋果，可大致以1拳頭為單位，計算1份水果；至於藍莓因較小顆，因此1盒份量，便約等同於1份水果。

營養師表示，藍莓較為小顆，因此1盒份量約等同於1份水果；示意圖。（圖取自photoAC）

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