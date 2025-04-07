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健康 > 抗老養生 > 運動復健

骨折術後沾黏抬不起手 復健3個月重拾靈活度

2025/04/07 12:44

物理治療師陳逸婷呼籲應該及早進行復健，以減少並預防術後關節沾黏僵硬、軟組織沾黏、維持關節活動度，並且促進肩部功能性能力。（記者歐素美攝）

物理治療師陳逸婷呼籲應該及早進行復健，以減少並預防術後關節沾黏僵硬、軟組織沾黏、維持關節活動度，並且促進肩部功能性能力。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕42歲陳姓女子騎機車車禍造成右手肱骨幹骨折，經由骨科醫師進行肱骨復位內固定手術，術後恢復良好，沒想到10天後又跌倒造成右手挫傷，因為擔心術後患部又受到傷害，直到術後2個月才復健治療，不料，關節處竟腫脹沾黏導致右手抬不起來，無法自己扣內衣，生活大受影響，經物理治療師安排鷹式手工具軟組織鬆動術治療，改善術後關節沾黏僵硬的問題，3個月肩部已可正常活動。

童綜合醫院復健醫學部物理治療師陳逸婷表示，鷹式手工具軟組織鬆動術，可改善關節活動度及增進肩部功能性能力，陳女積極復健，並配合治療室治療，結合生活密集訓練，原本抬不起來的右手半個月後可以抬高到45度，1個月後活動幅度從45度提升到90度，2個月後已經順利可以抬高到160度，3個月後肩部即可正常活動。

陳逸婷指出，術後為防止關節活動度受限、軟組織沾黏或肌肉萎縮等狀況發生，可積極復健進行運動治療，還能加速患部的痊癒。運動治療又稱「治療性運動」，可藉此讓患側肢體適度的來伸展關節內軟組織、降低肌肉痙攣的發生、增加肢體動作的協調等。

物理治療師陳逸婷協助陳女藉由治療性運動，讓患側肢體適度的來伸展關節內軟組織。（記者歐素美攝）

物理治療師陳逸婷協助陳女藉由治療性運動，讓患側肢體適度的來伸展關節內軟組織。（記者歐素美攝）

常見的運動治療處方包含伸展、阻力及耐力、協調與平衡等運動，對於促進恢復與預防傷害都能給予最有效的協助；陳女表示，本來擔心需要再進行2次手術，沒想到可以經由復健來解決困擾。

陳逸婷說，復健最重要的就是要積極，加上配合治療師治療及結合生活密集訓練，且持之以恆，凡經主治醫師、復健科醫師評估後，就應該及早進行復健，以減少並預防術後關節沾黏僵硬、軟組織沾黏，維持關節活動度，並且促進肩部功能性能力，依專業物理治療師建議與指導，漸進式完成各階段復健目標，以利加速患者身體功能的恢復。

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