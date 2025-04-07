自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症免疫治療嚴重皮膚副作用 長庚團隊發現治療利器

2025/04/07 12:04

長庚團隊發現，TNF拮抗劑可有效治療免疫檢查點抑制劑引起的嚴重皮膚不良過敏反應，且有助於維持患者免疫力與癌症控制，可預防嚴重副作用。（長庚醫院提供）

長庚團隊發現，TNF拮抗劑可有效治療免疫檢查點抑制劑引起的嚴重皮膚不良過敏反應，且有助於維持患者免疫力與癌症控制，可預防嚴重副作用。（長庚醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕免疫檢查點抑制劑是對抗癌症的重要武器，但有極少數患者用藥後，會出現嚴重的皮膚不良過敏反應。林口長庚醫院藥物過敏中心主任陳俊賓說，長庚團隊發現，TNF拮抗劑可有效治療免疫檢查點抑制劑引起的嚴重皮膚不良過敏反應，且有助於維持患者本身的免疫力與癌症控制，並可預防嚴重副作用。

陳俊賓說明，癌細胞會釋放特殊表現因子，避免遭受免疫細胞攻擊，「免疫檢查點抑制劑」透過抑制此類表現因子，恢復人體免疫系統消滅癌細胞的能力，是目前治療癌症患者的重要藥物之一，可顯著提升癌症患者的存活率。

然而，陳俊賓指出，免疫檢查點抑制劑可能引發免疫相關不良反應，多出現在皮膚、腸胃道、肝炎和內分泌系統等，其中30%至50%用藥者會出現皮膚相關副作用，且用藥者中，每百萬人約1至7人出現嚴重皮膚破損的過敏反應。

陳俊賓解釋，副作用輕微的患者會出現皮膚局部或全身的搔癢、紅疹等症狀，嚴重不良過敏反應的患者則可能有大範圍的皮膚破皮與粘膜潰瘍，並可能引起多重器官衰竭，死亡率達30%至40%，幸運存活者可能面臨視力受損的永久後遺症，但對於這類副作用，目前臨床上多以系統性類固醇治療。

長庚團隊研究發現，巨噬細胞釋放的趨化因子「CXL10」可吸引T細胞等免疫細胞前往發炎或受損的皮膚及組織部位，但表現過度時就會引來過量的毒殺T細胞，產生皮膚不良過敏反應，而使用「抗腫瘤壞死因子（TNF拮抗劑）生物製劑」可治療此類嚴重藥物過敏反應，且患者皮膚復原速度比傳統類固醇治療緩這更快，後續也沒有再復發。

陳俊賓也提到，一位50多歲第四期肝癌患者，原本腫瘤達10餘公分，使用免疫檢查點抑制劑合併TNF拮抗劑治療後，腫瘤縮小至4公分左右，至今3年病情控制良好，另有一位54歲三陰性乳癌患者合併用藥後，皮膚症狀改善，腫瘤更完全清零，顯示此類合併治療方案有利於患者本身的癌症病情控制。

這項研究已於去年12月發表於國際具權威和影響力的自然（Nature）的子期刊「自然通訊（Nature communication）」。

長庚醫院團隊發現癌症免疫藥物嚴重不良反應的原因。（記者林志怡攝）

長庚醫院團隊發現癌症免疫藥物嚴重不良反應的原因。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中