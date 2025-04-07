癌症免疫治療嚴重皮膚副作用 長庚團隊發現治療利器

長庚團隊發現，TNF拮抗劑可有效治療免疫檢查點抑制劑引起的嚴重皮膚不良過敏反應，且有助於維持患者免疫力與癌症控制，可預防嚴重副作用。（長庚醫院提供）

〔記者林志怡／台北報導〕免疫檢查點抑制劑是對抗癌症的重要武器，但有極少數患者用藥後，會出現嚴重的皮膚不良過敏反應。林口長庚醫院藥物過敏中心主任陳俊賓說，長庚團隊發現，TNF拮抗劑可有效治療免疫檢查點抑制劑引起的嚴重皮膚不良過敏反應，且有助於維持患者本身的免疫力與癌症控制，並可預防嚴重副作用。

陳俊賓說明，癌細胞會釋放特殊表現因子，避免遭受免疫細胞攻擊，「免疫檢查點抑制劑」透過抑制此類表現因子，恢復人體免疫系統消滅癌細胞的能力，是目前治療癌症患者的重要藥物之一，可顯著提升癌症患者的存活率。

請繼續往下閱讀...

然而，陳俊賓指出，免疫檢查點抑制劑可能引發免疫相關不良反應，多出現在皮膚、腸胃道、肝炎和內分泌系統等，其中30%至50%用藥者會出現皮膚相關副作用，且用藥者中，每百萬人約1至7人出現嚴重皮膚破損的過敏反應。

陳俊賓解釋，副作用輕微的患者會出現皮膚局部或全身的搔癢、紅疹等症狀，嚴重不良過敏反應的患者則可能有大範圍的皮膚破皮與粘膜潰瘍，並可能引起多重器官衰竭，死亡率達30%至40%，幸運存活者可能面臨視力受損的永久後遺症，但對於這類副作用，目前臨床上多以系統性類固醇治療。

長庚團隊研究發現，巨噬細胞釋放的趨化因子「CXL10」可吸引T細胞等免疫細胞前往發炎或受損的皮膚及組織部位，但表現過度時就會引來過量的毒殺T細胞，產生皮膚不良過敏反應，而使用「抗腫瘤壞死因子（TNF拮抗劑）生物製劑」可治療此類嚴重藥物過敏反應，且患者皮膚復原速度比傳統類固醇治療緩這更快，後續也沒有再復發。

陳俊賓也提到，一位50多歲第四期肝癌患者，原本腫瘤達10餘公分，使用免疫檢查點抑制劑合併TNF拮抗劑治療後，腫瘤縮小至4公分左右，至今3年病情控制良好，另有一位54歲三陰性乳癌患者合併用藥後，皮膚症狀改善，腫瘤更完全清零，顯示此類合併治療方案有利於患者本身的癌症病情控制。

這項研究已於去年12月發表於國際具權威和影響力的自然（Nature）的子期刊「自然通訊（Nature communication）」。

長庚醫院團隊發現癌症免疫藥物嚴重不良反應的原因。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法