健康網》抗股災！ 12食物吃出好心情 「它」可釋放壓力

營養師表示，面對壓力可透過飲食吃出好心情，包括：豆漿、芭樂、抹茶、紅辣椒、黑芝麻等12種食物；尤其攝取新鮮紅辣椒，可釋放壓力、消除沮喪；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台股暴跌+連假後的Monday blue，你也需要穩定一下情緒嗎？營養師李婉萍在臉書專頁分享，面對壓力可透過飲食吃出好心情，包括：豆漿、芭樂、抹茶、帶殼海鮮、南瓜籽、深綠色蔬菜、黑巧克力、酪梨、鮭魚鯖魚、發酵食物、紅辣椒、黑芝麻等12種食物，因含有鈣、鎂、葉酸、色胺酸等營養素，不僅有助調節情緒，連帶也會影響睡眠、食慾；尤其攝取新鮮紅辣椒，有助釋放壓力、消除沮喪。

李婉萍表示，與心情有關的營養素，包括：鈣、鎂、葉酸、色胺酸等，不僅有助調節情緒，也關係到心血管、神經及肌肉狀態，甚至會影響睡眠、食慾。鈣質在乳製品、豆製品中最常見；想攝取鎂主推堅果，如芝麻、腰果；吸收葉酸就要盡量吃深綠色蔬菜；色胺酸在魚肉中較多。

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李婉萍建議消除壓力、吃出好心情的12種食物如下：

芭樂有助正向思考

●豆漿：有色胺酸可合成血清素，有助心情愉悅，無糖／低糖豆漿是優質蛋白質來源，也是想喝飲料或減肥時的最佳飲品！

●芭樂：焦慮緊張會消耗腎上腺素，而芭樂富含的維生素C能幫助腎上腺素還原，有助正向思考。另芭樂熱量低，咀嚼可以穩定情緒，當點心不但不怕胖，所含膳食纖維也有助排便順暢。

●抹茶：比綠茶含有更多L-茶胺酸，可減緩焦慮，兒茶素不僅可紓壓，還可拯救精神渙散，低潮來杯抹茶拿鐵、無糖優格灑點抹茶粉，都很合適。

●牡蠣、淡菜、蛤蠣：帶殼海鮮含牛磺酸，除可調節中樞神經、緩解壓力，還能滋補強身、補充活力，調節生理及消化道機能。

營養師說，帶殼海鮮如牡蠣、淡菜等含有牛磺酸，除可調節中樞神經、緩解壓力，還能補充活力，調節生理及消化道機能；示意圖。（圖取自freepik）

黑巧克力提升幸福感

●南瓜籽：富含鎂可穩定情緒，南瓜籽還有助於控制血糖；若血糖起伏不定，情緒精神更會跟著波動。

●菠菜、空心菜：深綠色蔬菜富含葉酸，可幫忙製造血清素，有助維持好心情。葉酸是維生素B9，一種水溶性營養素，其他含葉酸蔬菜，如紅莧菜、蘆筍、花椰菜、地瓜葉、青江菜均是。

●黑巧克力：曾有研究指出，可可有益降低憂鬱症狀，適量的可可鹼能刺激中樞神經系統，提高幸福感。放鬆如肺部的平滑肌、緩和急促的呼吸，以及女生經期前煩躁時，吃點巧克力是有幫助的。

●酪梨：Omega-3脂肪酸有益維護大腦健康和情緒管理。李婉萍說，有研究調查午餐加酪梨和不加酪梨飯後3小時內的差別，發現加酪梨組不僅降低想吃東西的慾望，而且對飲食的滿意度較高。

營養師表示，酪梨富含Omega-3脂肪酸，有益維護大腦健康和情緒管理，也是擺脫壓力、帶來好心情的12種食物之一；示意圖。（圖取自freepik）

紅辣椒紓壓除沮喪

●鯖魚、鮭魚：魚類含色胺酸、Omega-3可減少憂鬱，色胺酸是幫助血清素形成的一環，而血清素會影響情緒、食慾及睡眠等。

●泡菜、味噌、優酪乳：發酵食物含好菌，刺激多巴胺分泌、降低壓力，好菌可維持消化道健康，腸道順暢心情自然好。早餐無糖優酪乳、午餐味噌湯、晚餐來點小盤泡菜，都是不錯的選擇。

●紅辣椒：吃辣有助釋放壓力、解除沮喪，李婉萍特別提醒：要以新鮮辣椒、天然辛香料為主，大部分辛辣料理容易有過度調味的問題，也會增加身體負擔。

●黑芝麻：豐富鈣質有助穩定情緒，足夠的鈣質可維護體內神經系統健康，還可放鬆肌肉。如黑芝麻配豆漿、牛奶，或吃個芝麻布丁，有助解除煩悶。

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