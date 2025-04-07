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AI提前2週預測致命心律不整 準確率逾7成

2025/04/07 11:16

全球每年逾500萬人因心臟驟停猝逝，許多患者事發前毫無徵兆，甚至未診斷出心臟疾病；示意圖。（圖取自shutterstock）

全球每年逾500萬人因心臟驟停猝逝，許多患者事發前毫無徵兆，甚至未診斷出心臟疾病；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）技術有望為心臟驟停預防帶來突破。根據《歐洲心臟期刊》（European Heart Journal）最新研究，法國與美國科研團隊合作開發出一款AI演算法，能提前2週預測可能導致心臟驟停的致命心律不整，準確辨識超過7成高風險患者。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項成果由法國國家健康與醫學研究院（Inserm）、巴黎西帖大學（Paris Cité University）、巴黎公立醫院集團（AP-HP），聯手美國哈佛大學（Harvard University）及醫療科技公司Cardiologs（隸屬飛利浦集團）完成，展現AI在早期預警心臟風險的潛力。

全球每年逾500萬人因心臟驟停猝逝，許多患者事發前毫無徵兆，甚至未診斷出心臟疾病。研究團隊分析來自美國、法國、英國、南非、印度、捷克等6國，超過24萬份攜帶式心電圖（ECG）數據，訓練出類神經網路模型。該模型深入解析數百萬小時心跳記錄，聚焦心室收縮與舒張週期中電氣訊號的微小變化，成功識別70%高風險患者，並以99.9%準確率排除無風險者。

巴黎心血管研究中心（PARCC）研究員暨心臟科醫師羅倫·菲奧里納（Dr. Laurent Fiorina）表示：「透過24小時心電訊號分析，我們能預測未來2週內可能發生的嚴重心律不整。」

這項技術前景可期，未來該演算法可應用於醫院監測高風險患者，若效能提升，還可能整合進霍特監測器（一種便攜式心電圖記錄設備）或智慧手錶等穿戴裝置。Inserm研究主任暨心臟科教授馬里洪（Eloi Marijon）認為，這代表心臟驟停預防的「典範轉移」，從過去的中長期風險評估，進展到短時間內預測並介入。然而，研究人員強調，需進一步透過臨床試驗驗證其實際效能，菲奧里納博士補充：「AI有潛力改變心律不整預防方式，但仍待實證。」

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