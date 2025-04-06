健康網》她又累又喘還腳水腫 醫示警：貧血嚴重恐心衰竭

醫師提醒，如果有找不到原因的喘，就要去想是否跟貧血有關、及早就醫，否則嚴重恐造成全身水腫、心臟衰竭等；情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名23歲女子覺得疲倦有點喘已經一段時間，最近兩週突然發現雙腳水腫，而且晚上躺著都喘到睡不著，就醫做心肺檢查未發現什麼問題，但有月經量多導致貧血情形。心臟內科醫師劉中平提醒，如果會喘，找不到原因，就要注意是否與貧血有關，並及早就醫，否則嚴重恐造成全身水腫、心臟衰竭、甚至需進加護病房治療。

宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，血液中的紅血素負責攜帶氧氣供應全身，血紅素不足會導致身體缺氧，使人頭暈無力、呼吸喘，也就是俗稱的「貧血」。

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醫師指出，長期貧血恐導致心臟過度疲勞，一旦超過心臟的負荷量，就會造成心臟衰竭；情境照，圖中人物並非文中當事人。（圖取自shutterstock）

就算只是輕度貧血，也會讓心臟加速來滿足身體的需求，長時間下來會導致心臟過度疲勞，一旦超過心臟的負荷量，就會造成心臟衰竭的症狀。 這時候可能心臟超音波檢查正常，但是有心跳加速、全身水腫、還有半夜呼吸喘的情況。

劉中平指出，人體循環除了仰賴心臟和肺臟以外，足夠的血紅素也是非常重要的。很多吃素、痔瘡或是月經量多的人會有一點貧血的問題，初期因為沒有太不舒服就被忽略了，不過如果開始會喘，找不到原因，就要去想是否跟貧血有關，嚴重會造成全身水腫、心臟衰竭、甚至需要加護病房的治療。醫師會用藥排水、減少呼吸喘的症狀，並盡快幫大家把血紅素補充上來，減少身體負擔。

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