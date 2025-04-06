健康網》紅酒抗發炎又護心 專家：關鍵要這樣喝

洪泰雄提醒，喝紅酒要看個人體質與肝功能狀況，重點在於適量才有益，過量反而有害；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅葡萄酒因為含有多酚（polyphenols）、白藜蘆醇（resveratrol）等植化素，被認為具有抗氧化、抗發炎、保護心血管等潛在好處；不過，營養學者洪泰雄提醒，喝紅酒重點在於適量才有益，過量反而有害。世界衛生組織建議：男性一天不超過1～2杯，女性一天不超過1杯紅酒。

紅葡萄酒的好處

營養學者洪泰雄在臉書發文分享，紅葡萄酒的好處來源。

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1.白藜蘆醇：主要來自葡萄皮，具有抗氧化、抗老化、調節血脂、保護血管內皮功能。

2.多酚類（如花青素）：幫助清除自由基、降低發炎反應。

3.少量酒精：可促進末梢血液循環、放鬆情緒，對壓力大的人可能有幫助。

紅葡萄酒因為含有多酚、白藜蘆醇等植化素，被認為具有抗氧化、抗發炎、保護心血管等潛在好處；圖為情境照。（圖取自freepik）

每日建議攝取量

洪泰雄表示，根據世界衛生組織WHO及美國心臟協會AHA建議：男性一天不超過1～2杯（最多300 ml），女性一天不超過1杯紅酒（約120～150 ml）。這裡是指「總量」，不是每餐各一杯，而且不是天天喝都沒問題，還是要看個人體質與肝功能狀況。

誰不適合喝紅酒？

至於哪些族群不宜飲紅酒，洪泰雄說，肝功能不好者（如脂肪肝、肝炎、肝硬化），糖尿病控制不穩者（酒精可能造成血糖波動），服藥者（像抗凝血劑、降血壓藥，可能與酒精交互作用），以及容易偏頭痛者（紅酒中的胺類與單寧可能誘發）。

紅酒不能取代蔬果及運動

洪泰雄提醒，喝酒不等於攝取白藜蘆醇，有研究指出：要攝取實驗中有效劑量的白藜蘆醇，得喝幾百杯紅酒才行，不實際。紅酒只是輔助、不能取代蔬果攝取與運動習慣。若只是想要白藜蘆醇抗氧化效果，也可考慮葡萄皮、莓果、或營養補充品替代。

總結一句話：「紅酒好處在於多酚，關鍵在於『一點點剛剛好』，一旦超量，好處全變成風險。」

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