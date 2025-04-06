健康網》孩子生病掌握送醫時機 4症狀不能拖

醫師提醒，兒童若有發燒、胃口減少、活動力下降、甚至脫水症狀，必須儘快就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春季天氣乍暖還寒，小朋友抗力較差，一不小心就染病，不但小孩難受，大人也跟著辛苦；對此，藥害救濟基金會在臉書分享兒童就醫用藥5招，幫助家長正確照護。並提醒當小朋友出現發燒、食慾、活動力、脫水等症狀要快送醫。

第1招：18歲以下要看小兒科

藥害救濟基金會指出，由於兒童、青少年身心發展至18歲以上才會達穩定狀態，18歲以下的疾病形態有異於成人，所以世界各國和我國都明訂18歲以下屬於兒科範疇。

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小兒科醫師周祖佑說明，兒童疾病的診斷和大人不同，例如小朋友眼睛紅，可能是結膜炎、可能是腺病毒感染，若合併發燒症狀，也可能是影響一輩子的後天性心臟病川崎症。又例如嘔吐，不只有腸胃炎才會，可能是幽門狹窄，也可能是小兒腸套疊。各種兒童疾病症狀由小兒科來診斷，會更完全與仔細。

第2招：觀察症狀 掌握就醫時機

另外，許多家長對於就醫時機感到困擾，哪些症狀須即刻就醫？周祖佑指出，若飲食和活動力正常，可在家觀察，但是若有發燒、胃口減少、活動力下降、甚至脫水症狀，必須儘快就醫。孩子身體裡水份占比較大人高，脫水症狀不可輕忽，脫水症狀包括小便黃臭、哭無眼淚、發燒無汗、前囟門（嬰兒前額接近頭頂柔軟跳動的部位）凹陷等，可能需要就醫給予點滴治療，千萬不要只在家裡補充運動飲料。

第3招：白開水餵藥最好 避開交互作用

把藥摻入果汁、牛奶裡服用，或許可以減輕孩子的抗拒，但應注意藥物與食物之交互作用，以免影響藥的效果。例如抗生素不可與牛奶同時服用、抗組織胺藥物不宜與葡萄柚汁一起飲用。正確的服藥方法還是以白開水配合吞服，如果爸媽真的無計可施，而又確認此藥物與牛奶不會發生交互作用時，可先用少量的牛奶加藥後餵服，避免孩子沒喝完整罐牛奶，而無法服用完整劑量。

正確的服藥方法應以白開水配合吞服，以免藥物與食物產生交互作用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

第4招：用藥遵照醫囑 留意不良反應

周祖佑表示，並非所有藥物都有兒童專用藥劑，主要是因為藥品上市須經過臨床試驗，但基於倫理，不會以兒童來試驗，所以難以單獨評估兒童用藥的風險和效益，臨床上仍常使用成人藥品來調劑。世界衛生組織也認為，只要在醫藥人員正確而謹慎地調劑下的兒童用藥，並確實追蹤不良反應，仍符合用藥安全的要求。因此建議家長應在醫師處方下或醫藥專業人員指示下，給孩子服用藥物。

第5招：病程說清楚 療程問明白

小病人對自己哪裡不舒服，往往無法明確表達，周祖佑建議，孩子最好由主要照顧者陪同就醫，如果有困難，家長也應向主要照顧者問明孩子不舒服的症狀、頻率，及已做的處置，向醫生冷靜陳述，也可以帶兒童健康手冊、甚至嘔吐排泄物給醫生辨識診斷。

此外，家長應在短暫的看診時間掌握治療照護資訊，可詢問醫師，孩子罹患何種疾病、治療規劃、治療時間、病程可能的變化、用藥注意事項及副作用等問題，以使孩子得到適當的治療照護，能儘速康復。周祖佑建議，一般診所多開立3天份的藥，可以讓孩子服完，除非醫師另有叮囑，最好不要自行停藥。

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