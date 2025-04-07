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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》3類食物暗藏高鈉害血壓飆 甜甜蛋糕、麵包竟上榜

2025/04/07 06:30

營養師指出，許多烘焙食品即使口感是甜的，也可能含有比想像更多的鈉；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，許多烘焙食品即使口感是甜的，也可能含有比想像更多的鈉；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓患者為了避免加重心臟與血管負擔，需要控制鈉攝取量。營養師薛曉晶指出，控制高血壓最重要的不只是少吃鹽，還有許多看起來沒那麼鹹的食物同樣暗藏驚人鈉含量。像是醃製食物（泡菜、醃肉、鹹蛋等）；超市加工食品（罐頭、冷凍調理包）；麵包和蛋糕，應避免過量攝取。

薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，如果每天都在吃這些隱藏的「高鈉陷阱」，那血壓不升才怪。臨床試驗與動物研究已經證實，高鈉攝取與高血壓之間有著密切關聯。《Journal of Integrative Medicine》於2015年的一項研究指出，即使有部分質疑聲音，整體數據仍然顯示鈉攝取過量會導致血壓上升。

更驚人的是，有些人因為基因影響，對鹽特別敏感，吃進相同的鈉，血壓卻比別人高！根據2020年《Nutrients》期刊的研究，特定基因變異會讓某些人體內對鈉的調節能力較差，因此 即使攝取的鹽分與他人相同，血壓上升的風險也更高。

這代表，如果有高血壓家族史，或是吃鹹一點就容易水腫、口渴，那你可能就是「對鈉敏感族群」，吃太多鹽的影響比你想像的還大。

營養師表示，醃漬食品如泡菜，為了延長保存期限，這類食物在製作時會加入大量鹽分抑制細菌生長，不知不覺讓人吃進比建議量高出好幾倍的鈉。（圖取自photoAC）

營養師表示，醃漬食品如泡菜，為了延長保存期限，這類食物在製作時會加入大量鹽分抑制細菌生長，不知不覺讓人吃進比建議量高出好幾倍的鈉。（圖取自photoAC）

3種隱藏高鈉食物 生活超常見

●醃製食物（泡菜、醃肉、鹹蛋）：醃漬食品的鈉含量高；此外，為了延長保存期限，這類食物在製作時會加入大量鹽分抑制細菌生長，不知不覺讓人吃進比建議量高出好幾倍的鈉。

2014年《Preventing Chronic Disease》的一項研究顯示，中國山東省的居民因家庭烹飪與醃製食品攝取過量，導致高血壓的盛行率顯著提高。這說明高血壓的風險不只是來自食物的「鹹味」，而是日常飲食習慣的積累。

●超市加工食品（罐頭、冷凍調理包）：許多加工食品雖然吃起來不鹹，實際上卻富含隱藏鈉。罐頭、冷凍食品、即食調理包等，為了延長保存期限，會添加鈉來提升風味與穩定性，讓你無形中吃進更多鹽分。

《Obesity Reviews》於2023年的研究指出，肥胖與高鈉飲食的雙重影響會進一步加重高血壓與心血管疾病風險，這意味著如果不僅飲食習慣不佳，體重也過重，罹患高血壓的機率會更高。

●麵包、蛋糕：吃起來甜甜的蛋糕、麵包，居然也是「高鈉陷阱」！許多烘焙食品在製作過程中會加入大量鹽來調整麵團的彈性與風味，即使口感是甜的，也可能含有比想像更多的鈉。尤其是外皮酥脆、口感扎實的麵包，通常都加了不少鹽來增強筋性，而蛋糕、餅乾類也常使用含鈉的膨鬆劑，讓成品更蓬鬆可口。

營養師建議，用香草、檸檬、蒜頭提味，取代鹽，提升食物風味也更健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，用香草、檸檬、蒜頭提味，取代鹽，提升食物風味也更健康；圖為示意圖。（圖取自freepik）

低鈉飲食 這3招更健康

●用新鮮食材取代加工品：少吃醃製品、多吃天然未加工的食物，像是新鮮蔬菜、水果、原型蛋白質（如雞肉、魚肉、豆腐等），可以減少不必要的鈉攝取。

●用香草、檸檬、蒜頭提味：許多人煮菜時習慣多加鹽，因為覺得少鹽的食物會變得無味，其實可以用天然調味料來取代，例如：九層塔、迷迭香、羅勒，增添香氣；檸檬、黑胡椒，提升食物的層次感；蒜頭、洋蔥，讓料理更有風味。

●選擇「低鈉標示」食品：購買時查看營養標示，挑選低鈉或無添加鈉的食品，有助於降低鈉的攝取量。

薛曉晶補充，長期低鈉飲食還有更多健康益處！《Nephrology Dialysis Transplantation》於2018年的研究指出，遵循低鈉DASH飲食（得舒飲食）可以降低慢性腎臟病（CKD）發生的風險，特別適合糖尿病與高血壓患者。

另外，《Hypertension》在2019年的研究也顯示，低鈉飲食不僅能幫助高血壓患者控制血壓，還能有效降低左心室質量，對心臟健康有額外的好處。

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