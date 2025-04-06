健康網》外出2小時補擦防曬！ 食藥署教「這樣塗」不怕妝花

食藥署建議，每2-3小時應適度補擦防曬，以免曬傷；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕外出遊玩無論是否流汗，都一定要適時補擦防曬！衛生福利部食品藥物管理署建議，每2-3小時應適度補擦防曬，再搭配物理防曬，並記得別忽略耳朵、脖子、鎖骨胸口、脖子後方、指縫細節。另外，若有化粧的人，可輕拍補擦，避免破壞粧感的同時，又能防曬。

補抹防曬2步驟 不讓曬傷掃興

食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文提醒，天氣炎熱時，應每2-3小時適度補擦防曬，再搭配物理防曬。其中塗抹防曬劑時，應記得足量塗抹，耳朵、脖子、鎖骨胸口、脖子後方、指縫細節都不放過！下為塗抹防曬步驟：

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1.擦掉皮膚上的油汗與污垢。

2.均勻塗抹，記得耳朵、頸部等容易忽略的細節部位。

食藥署補充，防曬係數的數值是在實驗室中以每平方公分2毫克的使用量，依照國際間檢驗方法檢測出來的。另外，若選擇噴霧型的防曬時，務必用手推勻，以達防曬效果。

那麼若有使用粉底、防曬底粧時，該如何補防曬？食藥署建議，應輕拍補擦防曬劑，避免破壞粧感，同時又能防曬。

食藥署提醒，長時間暴露在陽光下，若未妥善保護頭皮，容易曬傷，因此建議外出戴帽子；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

頭皮也會曬傷 戴帽子防曬

頭皮也要防曬！食藥署曾在臉書專頁提醒，頭皮結構與皮膚相同，主要由髮幹、表皮層、真皮層、血管、皮下組織等組成，因此長時間暴露在陽光下，若未妥善保護頭皮，容易使其曬傷，因此建議外出戴帽子，防止頭皮曬傷。

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