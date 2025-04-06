健康網》春天虛累累這樣吃！ 中醫推「1食物」健脾去濁

中醫師表示，春睏可以透過飲食改善，如攝取健脾去濁的韭菜，但火旺症狀者則不建議食用；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說：「春睏秋乏夏打盹」，指人們在春天時常感到疲勞、無精打采、注意力不集中、嗜睡。臻觀中醫診所中醫師周欣儀表示，此症狀可以透過飲食改善，如攝取健脾去濁的韭菜（火旺症狀者不宜食用）、幫助祛濕的山藥或生薑，以及補充維生素B群、鎂、鐵質等營養素都是很好的方法。

周欣儀在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文指出，春睏是一種人體對春季氣候自然的調節反應，與氣溫變化、日照時間增加、生理節律調整等因素有關，特別是在冬春交替時，身體需要適應新的環境，可能導致短暫身體的不適。

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她分享《黃帝內經》提及的一段話：「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」，說明春天是養肝的好時機。另外，從中醫的角度來看，春睏主要與陽氣升發、肝氣旺盛、脾胃虛弱等因素有關：

春睏4原因

●陽氣升發，氣血調節未穩定：春天屬木，與肝相應，陽氣開始生發，但人體尚未完全適應，導致氣血運行暫時失調，表現出疲倦、嗜睡症狀。

●肝氣旺盛，影響脾胃：春季肝氣偏旺，若肝木過亢，會克制脾土，影響脾胃運化功能，使人感到疲倦無力。

●脾虛濕困，清陽不升：若脾虛生濕，氣機阻滯，影響清陽上升，就容易出現困倦、頭昏等情況。

●氣血不足，供養不暢：氣血虛弱者，本身能量不足，春天陽氣升發時，氣血供應不上， 就容易感到疲倦乏力。

中醫師指出，春睏與陽氣升發、肝氣旺盛、脾胃虛弱、氣血不足等因素有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

改善春睏3招

●調整作息：保持規律睡眠，順應自然，早睡早起，多曬太陽。

●均衡飲食：

1.補充3類營養素：多攝取富含維生素B群食物，如全穀類、瘦肉、蛋類；鐵質，如紅肉、深綠色蔬菜；鎂，如堅果、香蕉等食物。

2.吃祛濕食物：如山藥、芡實、薏苡仁，或是在菜餚、湯品中放入一些生薑，都有助於補益脾氣，幫助濕氣代謝。

3.攝取健脾去濁食物：如韭菜。它同時具有益肝作用以及補陽的功效；但需注意的是，若有嘴破、口臭、或是眼睛紅腫等「火旺症狀」的人不建議食用。

●3處穴位按摩：

1.合谷穴：提神醒腦，緩解疲勞。

2.百會穴：提升清陽之氣，改善昏沉。

3.足三里：補脾益氣，增強體力。

中醫師分享3個提振精神穴位。（圖取自臻觀中醫臉書）

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