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健康 > 心理精神

青少年整天滑手機網路成癮？ 篩檢量表助評估

2025/04/06 10:26

人手一機時代，許多家長擔心孩子網路成癮影響課業及日常生活。（南投縣衛生局提供）

人手一機時代，許多家長擔心孩子網路成癮影響課業及日常生活。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕人手一機的網路時代，過度使用網路所引發的網路成癮問題日益嚴重，許多青少年整天滑手機成了習慣，讓家長擔心孩子是否網路成癮？南投縣衛生局建議家長，可運用網路使用習慣自我篩檢量表，協助評估孩子是否有過度使用網路的傾向，及早發現問題、及早介入防止狀況惡化，若已影響到課業及日常生活，則可以尋求心理師與精神科醫師的專業協助。

茗茗（化名）今年剛升國一，擁有了人生第一支手機，她每天下課時沉迷看社群軟體，放學回家則是看影片、玩遊戲好幾個小時，甚至犧牲睡眠時間只為了多玩幾分鐘，父母親發現後，開始限制茗茗上網時間，但茗茗無法控制想上網的慾望，變得很焦慮、易怒，嚴重影響正常生活。

對於茗茗的網路成癮，家人不知如何是好，請學校老師協助，老師也發現茗茗的課業越來越退步，上課無法專心、人際互動少，由學校輔導老師提供輔諮中心心理諮商外，也建議家人尋求專業醫療協助，在家庭、學校及醫療的支持下，陪伴茗茗度過難關，生活及課業才日漸改善，回歸正常生活軌道。

南投縣衛生局建議，民眾可運用網路使用習慣自我篩檢量表，評估孩子是否網路成癮。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局建議，民眾可運用網路使用習慣自我篩檢量表，評估孩子是否網路成癮。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局強調，網路成癮對個人及社會造成深遠影響，特別是青少年族群，許多年輕人因學業、職場壓力，或因家庭、人際關係困擾，轉而依賴網路作為情緒抒發的方式。但發現孩子網路成癮一味質問及責罵並不能解決問題，建議家長可運用網路使用習慣自我篩檢量表先行評估，應以同理心表達關懷協助改善，必要時可以尋求心理師與精神科醫師的專業協助。

衛生局指出，南投縣各鄉鎮市衛生所均有提供免費心理諮商，南投市衛生所更開辦網路成癮夜間門診（門診時間為每週三18:00-21:00），相關問題可洽南投區社區心理衛生中心，諮詢專線049-2202662（週一至週五上午8時至下午5時）。

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