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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》情緒憂鬱、壓力好大 營養師推15食物還你好心情

2025/04/06 12:20

鈣質能幫助舒緩壓力，放鬆肌肉，而牛奶、乳酪中更有豐富的色胺酸，製造快樂荷爾蒙血清素，改善大腦壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

鈣質能幫助舒緩壓力，放鬆肌肉，而牛奶、乳酪中更有豐富的色胺酸，製造快樂荷爾蒙血清素，改善大腦壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕憂鬱不只是心情不好，它會伴隨著興趣減低，還會影響睡眠及食慾，長期下來，悄悄侵蝕你的身體健康，最後身體、心理，一起被擊潰。營養師高敏敏在臉書分享15種吃了能「還你好心情」的食物，在壓力大、心情差時，記得吃根香蕉、喝杯熱可可，找回好心情。

好心情食物

●雞胸肉：維生素B6幫助對抗憂鬱，蛋白質幫助轉換成血清素，維持好心情。

●魚類：Omega-3脂肪酸，減少憂鬱 延緩腦退化。

●蛋：蛋白質有助轉換血清素，可以穩定情緒、放鬆心情。

●香蕉：維生素B6幫助放鬆，提高快樂荷爾蒙。

●85%巧克力：85%以上的巧克力，添加的糖較少，其中類黃酮能增加大腦血流量，可可鹼協助調節情緒，偶爾適量享用，能帶來好心情。

●熱可可：與巧克力相同，適量享用 溫暖你的胃，也溫暖你的心。

●牛奶：鈣質能幫助舒緩壓力，放鬆肌肉，而牛奶、乳酪中更有豐富的色胺酸，製造快樂荷爾蒙血清素，改善大腦壓力。

腸道菌相可影響腦腸軸線，因此喝優酪乳、吃優格讓腸道健康，心情也跟著好起來；圖為情境照。（圖取自freepik）

腸道菌相可影響腦腸軸線，因此喝優酪乳、吃優格讓腸道健康，心情也跟著好起來；圖為情境照。（圖取自freepik）

●優格／優酪乳：腸道菌相可影響腦腸軸線，腸道健康，心情也跟著好起來。

●水：水分充足，能夠讓血流順暢，建議每日至少攝取1500-2000c.c.的水分。

●茶：適量咖啡因提神醒腦，茶胺酸幫助放鬆心情，早上來一杯無糖茶，維持好心情之外，也能幫助提神，展開活力的一天 。

●核桃：富含的鎂元素讓情緒穩定，睡眠更好，可以說是天然的神經安定劑。

核桃富含的鎂元素，可以讓情緒穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

核桃富含的鎂元素，可以讓情緒穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

●全穀雜糧：膳食纖維+維生素B群養腸又健腦。

●燕麥：燕麥的水溶性膳食纖維，能穩定神經，提升睡眠品質，還能穩定血糖 幫助調節心情。

●毛豆：維生素B1穩定情緒，減少焦躁。

●莓果：抗氧化能力最高，花青素使大腦正常運作，讓你的大腦更年輕。

15種吃了不憂鬱的食物。（圖取自高敏敏臉書）

15種吃了不憂鬱的食物。（圖取自高敏敏臉書）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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