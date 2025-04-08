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健康網》換季過敏好難受 營養師點名4營養素助改善
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕每到換季變天，就會不斷打噴嚏、皮膚乾癢、眼睛紅腫，這些惱人的過敏症狀，讓你頻頻感到不適嗎？營養師李婉萍在臉書表示，這時可以攝取維生素C、維生素E、維生素D、槲皮素來強化身體抵抗過敏的能力，並避免吃花生、牛奶、小麥等容易引發過敏的食材。
李婉萍說明，過敏是身體的一種防衛機制，就是身體免疫系統偵測到可能的危險因子，而產生過度的反應。舉凡呼吸道的不舒服，瘋狂打噴嚏、流鼻水、鼻子癢、鼻塞，眼睛紅癢、黑眼圈，皮膚乾癢、腫脹，腸胃不適等，嚴重者甚至會呼吸困難、氣喘，還有過敏性休克的狀況發生。
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增強免疫力營養素
●維生素C：白肉或紅肉芭樂、木瓜、奇異果、柳丁，蔬菜則有苦瓜、青花菜、芥藍等。
●維生素E：富含好油脂的食材中可以找到維生素E，像鮭魚、秋刀魚、酪梨。
●維生素D：多曬太陽來補充。
●槲皮素：洋蔥、蘋果、番茄、葡萄、莓果。
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