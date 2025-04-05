健康網》入睡很難？美專家：試試穿襪子幫腳保暖

不少人苦於晚上睡眠品質不佳。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕若感覺晚上睡眠品質較差，只要穿上襪子就行！美國克里夫蘭診所，睡眠障礙中心主任德雷普（Michelle Drerup）表示，穿上襪子幫雙腳保暖，可降低核心體溫，幫助自己更快入睡。

外媒《CNN》報導，德雷普表示，白天，成年人的核心體溫通常在攝氏36到37度；10歲以下幼童體溫較低；夜晚的核心體溫將會下降1至2度，讓身體能準備睡眠。末梢血管擴張會造成身體的熱量散發，皮膚變暖時，身體核心將會冷卻。溫暖的襪子就能派上用場。

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德雷普表示，雙腳變暖後，血管便會擴張以降低身體其他部位的體溫。「增加足部血液循環，可降低核心溫度。」

同時2018年研究發現，穿襪子睡眠的年輕男性，入睡時間比不穿襪子的年輕男性短了近8分鐘，睡眠時間多32分鐘，且夜間醒來的次數更少。

另外，德雷普提醒，臥室的室溫盡量涼爽，另一個建議是在睡前用溫水洗澡。「在睡前提高核心體溫，在睡覺時，核心體溫將大幅下降，有助產生想睡的感覺。」

當然這方法的效用，因人而異；有不少人穿了襪子，反而覺得太熱，更難入睡。猶他州大學家庭與預防醫學副教授敏迪（Jennifer Mundt）提醒，「你只要依照自己的感覺判斷就好，我們的身體能夠告訴我們太冷或太熱。」

專家建議可嘗試穿上襪子，幫助自己更快入睡。（圖取自freepik）

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