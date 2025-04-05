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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》少男「不舉」案例大增 醫：4壞習慣害的

2025/04/05 21:30

醫師提醒，4大不良生活習慣恐讓少男在關鍵時刻無法行房，一展雄風。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，4大不良生活習慣恐讓少男在關鍵時刻無法行房，一展雄風。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現在連年輕男性都陷入「不舉」危機！很多人以為：上了年紀的人才會有勃起困難的問題，實際上年輕的你若生活習慣不佳，也很容易在關鍵時刻難以一展雄風！義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫說明，現在年輕男性族群中，發生勃起功能障礙的比例節節上升；同時提出幾項影響勃起功能之習慣，你中了幾項呢？

黃維倫在粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」說明，讓年輕人發生勃起功能障礙的原因有4項：

●好吃懶做

黃維倫提醒，久坐、缺乏運動、精緻飲食會造成肥胖與三高（高血壓、高血糖、高血脂），影響血管健康，導致勃起功能障礙。肥胖也會導致睪固酮容易被脂肪代謝掉，進而影響性慾及性功能！

●熬夜

黃維倫強調「睡不好，你的GG狀況就差！」研究指出，睡眠品質差的年輕男性，勃起功能障礙的機率是睡眠品質好的男性的 6倍。可能的原因包含：壓力激素的上升；交感神經興奮並壓抑副交感神經；睪固酮濃度減少。

●抽菸

菸會讓血管收縮並抑制一氧化氮（NO）的生成，導致血管擴張不易，也會造成血管內皮細胞病變，影響勃起功能。長期吸菸也會加速動脈硬化，進一步提高勃起功能障礙的風險。

● 過量飲酒

過量飲酒會抑制中樞神經，影響勃起的功能，長期酗酒也會導致周邊神經病變，造成勃起功能障礙。此外，過量的酒精也會降低睪固酮的濃度，導致性慾下降。

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