健康網》秋葵潛力驚人！ 學者：助控糖、護心又防癌

洪泰雄表示，秋葵的黏液、種子與莢果等部位，皆含多種有益健康的成分，具有潛在治療價值；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您喜歡吃滑嫩黏稠的秋葵嗎？營養學者洪泰雄在臉書發文分享研究，指出秋葵是兼具膳食與藥用價值的優質食材，黏液、種子與莢果包含了豐富的活性化合物，有助於控制第二型糖尿病、預防心血管與消化系統疾病、緩解疲勞、促進肝臟解毒、具抗菌與抗癌潛力。黏液還可作血漿替代物或血容量擴充劑，未來在醫療與保健食品前景可觀。

秋葵的多項保健功效

1. 豐富的活性化合物：秋葵的黏液、種子與莢果等部位，皆含多種有益健康的成分，具有潛在治療價值。

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2. 多方面的健康效益：可能有助於控制第二型糖尿病、預防心血管與消化系統疾病、緩解疲勞、促進肝臟解毒、具抗菌與抗癌潛力。

3. 醫療潛力：秋葵黏液曾被用作血漿替代物或血容量擴充劑，未來在醫療領域具有應用潛力。

4. 研究展望：雖然初步成果令人期待，但仍需針對其藥物動力學與生物可利用率進行進一步研究，以推進其在保健食品領域的發展。

洪泰雄指出，秋葵有助於控制第二型糖尿病、預防心血管與消化系統疾病、緩解疲勞、促進肝臟解毒、具抗菌與抗癌潛力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

另外，農業部則表示，秋葵熱量低，每100公克只有36大卡，並含有維生素A、β胡蘿蔔素和維生素E，這些營養素除了維持視力健康，還具有抗氧化、抗老等好處。此外秋葵也是高鉀、高鈣的食物，可促進代謝、降血壓，但腎臟病患者要小心不要吃太多。

而很多人會害怕秋葵的黏液，但其實黏液大有好處，其成分含有水溶性纖維果膠、半乳聚醣和阿拉伯樹膠，有助於消化和降低血壓，吃了還很有飽足感。

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