自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

打破打針恐懼！ 淡水馬偕推局部麻醉讓童不怕怕

2026/03/03 15:45

塗上局部麻醉藥膏。（淡水馬偕醫院提供）

塗上局部麻醉藥膏。（淡水馬偕醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為降低兒童疫苗接種時的疼痛感與心理壓力，淡水馬偕紀念醫院兒科團隊推出「舒適針刺」服務，透過接種前局部麻醉處理及友善照護方式，協助孩子在更安心的情境下完成疫苗接種，提升整體醫療體驗。

淡水馬偕兒科團隊指出，疫苗接種是守護兒童健康的重要環節，但不少孩子面對針刺時，因疼痛與未知產生緊張、焦慮甚至恐懼。兒科團隊因此導入「舒適針刺」措施，於接種前先進行局部麻醉，降低注射時的不適感，同時結合醫護人員溫柔引導與陪伴，減少哭鬧與恐懼，幫助孩子建立正向醫療經驗。

貼上透明薄膜敷料。（淡水馬偕醫院提供）

貼上透明薄膜敷料。（淡水馬偕醫院提供）

兒科團隊表示，「舒適針刺」服務重點包括接種前使用局部麻醉、有效降低注射疼痛、減少哭鬧與恐懼感，以及提升孩子與家長的接種體驗。服務適用於兒童疫苗接種，家長如有需求，可於報到時向醫護人員詢問，由專業團隊提供說明與協助。

兒科團隊說，院方秉持「全人、專業、誠信、關懷」核心精神，從醫療技術到照護細節皆以病人感受為優先，未來將持續精進兒童醫療品質，打造更友善的就醫環境，陪伴孩子健康成長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中