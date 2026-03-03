打破打針恐懼！ 淡水馬偕推局部麻醉讓童不怕怕

塗上局部麻醉藥膏。（淡水馬偕醫院提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為降低兒童疫苗接種時的疼痛感與心理壓力，淡水馬偕紀念醫院兒科團隊推出「舒適針刺」服務，透過接種前局部麻醉處理及友善照護方式，協助孩子在更安心的情境下完成疫苗接種，提升整體醫療體驗。

淡水馬偕兒科團隊指出，疫苗接種是守護兒童健康的重要環節，但不少孩子面對針刺時，因疼痛與未知產生緊張、焦慮甚至恐懼。兒科團隊因此導入「舒適針刺」措施，於接種前先進行局部麻醉，降低注射時的不適感，同時結合醫護人員溫柔引導與陪伴，減少哭鬧與恐懼，幫助孩子建立正向醫療經驗。

貼上透明薄膜敷料。（淡水馬偕醫院提供）

兒科團隊表示，「舒適針刺」服務重點包括接種前使用局部麻醉、有效降低注射疼痛、減少哭鬧與恐懼感，以及提升孩子與家長的接種體驗。服務適用於兒童疫苗接種，家長如有需求，可於報到時向醫護人員詢問，由專業團隊提供說明與協助。

兒科團隊說，院方秉持「全人、專業、誠信、關懷」核心精神，從醫療技術到照護細節皆以病人感受為優先，未來將持續精進兒童醫療品質，打造更友善的就醫環境，陪伴孩子健康成長。

