健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》從腸道逆轉慢性病 美千萬網紅醫力薦10種超級食物

2026/03/03 19:12

健康網》從腸道逆轉慢性病 美千萬網紅醫力薦10種超級食物

德國酸菜汁是極強的益生菌來源，甚至比優格。美國千萬網紅醫柏格十分推崇，喝汁的效果也是不錯選擇；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多不健康食物都會升高胰島素，美國健康專家柏格醫師（Dr. Eric Berg, D.C.）指出，這種狀況稱為「胰島素阻抗（insulin resistance）」，它可能是約8成慢性疾病的根源。因此，列舉7種不會顯著升高胰島素的食物，並富含抗發炎與抗氧化營養素。

柏格在YouTube頻道上擁有千萬粉絲，他覺得與其說健康飲食，先從預防慢性病的根源說起，降低胰島素的食物是好的，首推西式餐點中可選擇最常吃到的7種食物，再加上加分3種超級食物，一共10種，讓飲食更為完膳。

●德國酸菜（Sauerkraut，發酵高麗菜）：
一定要選擇「生的」酸菜。市售常溫架上產品多經巴氏殺菌（加熱），會破壞其中關鍵的微生物。酸菜是極強的益生菌來源，甚至比優格、克菲爾（Kefir，高加索地區的發酵乳製品）更強。
一杯發酵高麗菜僅約1.9克淨碳水化合物，幾乎沒有碳水，富含膳食纖維與營養素。含高量維生素C、維生素K2、麩醯胺酸（glutamine）。其中，維生素K2可協助鈣質從軟組織（如血管、關節）移除。此外，含有蘿蔔硫素（sulforaphane），具抗癌研究基礎，亦可能有助抑制幽門螺旋桿菌（H. pylori）。還有所謂「維生素U」（S-methylmethionine）被認為有助胃潰瘍黏膜修復。

柏格建議，每日盤中，放有量杯半杯至一杯的分量。

●芝麻葉（Arugula，學名Eruca sativa）：
屬十字花科蔬菜。草酸含量相對較低。富含硝酸鹽，可在體內轉為一氧化氮（NO），幫助血管擴張、保護血管內皮功能、改善血壓與循環。亦具十字花科植物常見的抗氧化植化素。

●野生鮭魚（Wild-caught salmon）：
三盎司（約85克）含約2000毫克Omega-3脂肪酸。Omega-3包含：DHA（二十二碳六烯酸），可促進腦部與視網膜健康；EPA（二十碳五烯酸）則具有抗發炎作用；鮭魚亦含硒（selenium）可與汞結合，可將汞排出體外。

柏格建議，每週攝取數次富脂魚類，至於鮭魚皮一起吃，因皮下有很多Omega-3脂肪酸，還有其他像膠原蛋白。

●鱈魚肝（Cod liver）：
Omega-3含量更高，同時富含維生素A與D。就算是使用罐頭加熱製程，仍可保留Omega-3脂肪酸。

●草飼牛絞肉（Grass-fed hamburger）：
柏格建議，選8：2（脂肪20%）的瘦肥肉比例。蛋白質若與脂肪一起攝取，對胰島素刺激較低。紅肉富含維生素B群、鋅、鐵（血基質鐵，吸收率較高）、肌酸（creatine）、肌肽（carnosine）等。

●巴西堅果（Brazil nuts）：
每日1–2顆即可。它是天然食物中硒含量高來源之一。硒可協助甲狀腺素T4轉換為T3，支持免疫功能（T helper cells）、抗氧化、促進生殖健康，但是過量可能導致硒中毒。

一些自體免疫疾病，像是橋本氏甲狀腺炎、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、多發性硬化症，體內缺乏硒。硒也很關鍵，能防止掉髮，甚至像是很常見的落髮問題，例如圓禿。

●特級初榨橄欖油（Extra virgin olive oil）：
富含多酚（polyphenols），具抗氧化、抗發炎、抗血栓形成作用。可促進脂溶性植化素吸收。它的植化素比綠茶強20倍，也對粒線體很好，特級初榨橄欖油在飲食裡非常重要。

另外，柏格也再加碼介紹3種加分的超級食物，像是全脂熟成起司、85%以上黑巧克力、含有羅伊氏乳桿菌優格等，與上述7種食物都能常在餐桌上出現，可預防慢性病上身。

