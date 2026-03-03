自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

B流已「超車」A流！ 疾管署：2週後可望趨緩

2026/03/03 15:36

疾管署副署長林明誠（中）呼籲，勤洗手是預防腸病毒最有效方法。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕初春氣溫忽冷忽熱，外套穿穿脫脫之間，病毒也跟著活躍起來。疾管署今（3）日表示，目前社區流行的呼吸道病原體仍以流感病毒為主，而且A型、B型流感同時流行。值得注意的是，上週B型流感已正式「超車」A型流感，不過不必過度恐慌。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上週類流感門急診就診人次達9萬4085人，較前一週大增59.4%，不過這波明顯上升，主要與春節連假後門診恢復看診有關，是否真的是疫情升溫，還要再觀察後續變化。

疾管署發言人林明誠指出，上週B型流感占比已高於A型流感，實驗室第5至6週監測中，B型陽性件數也高於A型H3N2。不過他強調，整體趨勢預估約2週後可望持平，之後逐漸下降，「即使B流超車，也不必過度恐慌。」

上週同時新增10例流感併發重症病例、6例死亡個案，林明誠提醒民眾千萬別輕忽，尤其65歲以上長者、慢性病患、幼童等高風險族群，一旦感染流感，出現呼吸困難、胸悶胸痛、意識不清等症狀，務必儘速就醫。國際部分，全球流感陽性率雖整體下降，但鄰近的日本、韓國仍處高點，且以B型為主；中國與香港疫情上升，以A型H3N2為主，不過中國北方地區B型比例也在增加。

林明誠說，目前全國公費流感疫苗僅剩約7.3萬劑，本流感季累計已接種約675.5萬人次，想打疫苗的民眾動作要快。

新冠疫情方面，目前處於低點波動。郭宏偉指出，上週新冠門急診就診人次為1027人，較前一週上升，同樣與春節後門診恢復有關；新增2例新冠併發重症本土病例，無新增死亡。

全球新冠病毒陽性率略升，美洲區增幅較明顯；鄰近中國、香港、日本、韓國疫情則下降。現行全球主流變異株以XFG占比最高，東亞地區則以NB.1.8.1為多。

林明誠提醒，近期學校開學、元宵燈節等大型活動接連登場，人潮聚集將提高呼吸道疾病傳播風險。勤洗手、戴口罩、落實咳嗽禮節仍是最基本也最有效的防護方式。

