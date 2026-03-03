柳營奇美醫院「燈暖心房 元宵傳情」 攜手病人手作燈籠

柳營奇美醫院護理師在元宵節當天舉辦手作燈籠活動，陪伴住院病人及家屬共度溫馨節日。（院方提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕今（3）日是元宵節，柳營奇美醫院護理部為無法返家團圓的病人，舉辦「元宵手作燈籠」活動，帶領住院病人及家屬一同製作代表希望與祝福的燈籠，共度溫馨節日。

護理師示範製作步驟後，協助行動不便或體力較弱的病人從剪貼、組裝到裝飾，完成燈籠，也讓醫療空間多了一份節慶的柔軟與人情溫度。

請繼續往下閱讀...

柳營奇美醫院周偉倪院長表示，每逢慶節家人團聚時刻，對仍在住院的病人而言，反而容易引發強烈的孤單感與思鄉情緒，家人探視、朋友問候、或是醫護人員的一句關懷，都能讓病人感受到被重視與被愛。元宵手作燈籠活動，即是醫院結合專業醫療、護理韌性與社區關懷的具體展現，在燈火點亮的同時，也照亮病人與家屬的心。

護理部長蕭素秋指出，護理工作不只是技術性醫療執行，更涵蓋深層情感支持與心理照護，多位今天參與活動的病人分享，在住院期間面對治療的不確定與身體的不適，常容易感到焦慮與孤單，透過燈籠製作，可將注意力集中在組裝的過程，感受到家人、護理師的陪伴與鼓勵，暫時放下對病情的擔憂。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法