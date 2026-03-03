自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

柳營奇美醫院「燈暖心房 元宵傳情」 攜手病人手作燈籠

2026/03/03 16:04

柳營奇美醫院護理師在元宵節當天舉辦手作燈籠活動，陪伴住院病人及家屬共度溫馨節日。（院方提供）

柳營奇美醫院護理師在元宵節當天舉辦手作燈籠活動，陪伴住院病人及家屬共度溫馨節日。（院方提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕今（3）日是元宵節，柳營奇美醫院護理部為無法返家團圓的病人，舉辦「元宵手作燈籠」活動，帶領住院病人及家屬一同製作代表希望與祝福的燈籠，共度溫馨節日。

護理師示範製作步驟後，協助行動不便或體力較弱的病人從剪貼、組裝到裝飾，完成燈籠，也讓醫療空間多了一份節慶的柔軟與人情溫度。

柳營奇美醫院周偉倪院長表示，每逢慶節家人團聚時刻，對仍在住院的病人而言，反而容易引發強烈的孤單感與思鄉情緒，家人探視、朋友問候、或是醫護人員的一句關懷，都能讓病人感受到被重視與被愛。元宵手作燈籠活動，即是醫院結合專業醫療、護理韌性與社區關懷的具體展現，在燈火點亮的同時，也照亮病人與家屬的心。

護理部長蕭素秋指出，護理工作不只是技術性醫療執行，更涵蓋深層情感支持與心理照護，多位今天參與活動的病人分享，在住院期間面對治療的不確定與身體的不適，常容易感到焦慮與孤單，透過燈籠製作，可將注意力集中在組裝的過程，感受到家人、護理師的陪伴與鼓勵，暫時放下對病情的擔憂。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中