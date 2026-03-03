自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

未滿5歲童染腸病毒重症！D68型恐致命 症狀像感冒早期難發現

2026/03/03 15:11

疾管署副署長林明誠（中）呼籲，勤洗手是預防腸病毒最有效方法。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕疾管署今公布新增2例腸病毒感染併發重症病例，分別為10多歲男童與未滿5歲男童，其中1例確診D68型，目前仍在加護病房（ICU）觀察，目前未脫險。醫師提醒，D68型可能引發腦炎與肢體麻痺，5歲以下為高危險群，若出現嗜睡、手腳無力、持續嘔吐等徵兆，應儘速送醫。

防疫醫師林詠青說明，首例為北部一名10多歲國中男童，本身有氣喘病史。2月4日起出現發燒、喉嚨痛，至診所就醫後，隔天發現手掌與腳底冒出小水泡，同時出現單側手腳無力與麻痛等神經症狀，緊急前往急診。醫師檢查發現有典型腸病毒症狀，包括手足口病與疱疹性咽峽炎，加上神經學異常，立即收住加護病房。

疾管署防疫醫師林詠青（右）說明2例腸病毒重症個案（記者侯家瑜攝）

後續檢體驗出腸病毒，確診為今年首例腸病毒感染併發重症個案。住院約1週後病況改善，已於2月13日康復出院，目前無手腳無力或麻痛後遺症，感染型別仍在檢驗中。疫調發現，同住家人於1月底曾出現手足口病症狀並確診，不排除為家庭內傳播。

第二例為中部未滿5歲、正就讀幼兒園的男童，本身有發育遲緩病史。2月13日起陸續發燒、嘔吐，原診斷為腸胃炎。但2天後出現活動力下降、腹痛腹脹，再次就醫時已出現心跳過快、呼吸困難與血氧下降，後續甚至出現嗜睡與意識改變。

醫師安排電腦斷層發現腦水腫，磁振造影顯示腦炎與脊髓炎，隨即收住加護病房。檢體確認感染腸病毒D68型，屬重症個案。目前住院約2週，仍需氧氣治療，持續在ICU觀察。

接觸者部分，林詠青表示，他所就讀的幼兒園接觸者裡有流感個案，不過無人有腸病毒感染症狀，所以目前感染源還有待釐清。不過目前在社區中都還是有零星的D68型輕症，所以也有可能是在社區中造成的傳播。

林詠青指出，D68型與一般家長熟悉的A71型不同。A71型常見手足口病或疱疹性咽峽炎，但D68型初期多為發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，不一定出現典型皮疹，因此較難早期辨識。少數患者可能併發肺炎、腦炎、急性無力肢體麻痺或呼吸衰竭，重症風險甚至高於A71型。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明本週疫情重點。（記者侯家瑜攝）

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明本週疫情重點。（記者侯家瑜攝）

疫情中心主任郭宏偉表示，今年累計2例重症，與2022至2025年同期的0至2例相當，並未提早升溫。上週門急診就診2743人次，較春節期間上升43.6%，主因為連假後門診恢復。近4週實驗室監測顯示社區以克沙奇A6型為主，其次為A4與A16型，也持續有D68型活動。

腸病毒全年都可能發生，尤其在校園與托育機構易快速傳播。疾管署副署長林明誠提醒，近期各級學校開學，學童互動密切，風險增加，建議教托育機構加強健康監測與環境消毒，定期以500ppm含氯漂白水清消桌面、玩具與門把。

林明誠強調，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，且病程進展快。若孩子出現嗜睡、意識不清、活力差、手腳無力、無故驚嚇、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，應立即送往大醫院治療，把握黃金時間。

