台中今年首例腸病毒重症 3歲童併發腦炎、住進加護病房

施勝桓醫師指出，腸病毒容易併發重症的71型及D68型，症狀較不明顯，常見發燒、感冒出現流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，家長應注意後續症狀。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕開學季，腸病毒疫情也逐漸升溫，台中市出現今年首例腸病毒併發重症病例，住在中區的3歲男童於2月中旬出現發燒、活力下降及嘔吐等症狀，就醫後未改善，後續出現意識改變及嗜睡等，併發腦炎與脊髓炎，目前仍在加護病房救治、仍需氧氣治療。

台中市衛生局指出，全國近2週（2/15–2/28）腸病毒門急診就診人次分別為1910人次及2712人次；台中市就診人次為253人次及394人次，持續升溫，由於前一週就診人次下降與春節連假門診休診有關，隨著開學及流行期將至，腸病毒傳播風險恐增加。

衛生局表示，2月17日接獲醫院通報本市該首例疑似腸病毒感染併發重症，這名3歲男童就讀幼兒園，本身有發育遲緩病史，經收治住院及通報採檢後，中央實驗室確認為感染腸病毒D68型併發重症，針對同住家人及同班同學共25人完成衛教與健康追蹤，目前皆無不適情形。

疾管署指出，男童就讀的幼兒園接觸者裡有流感個案，不過無人有腸病毒感染症狀，所以目前感染源還有待釐清，不過目前在社區中都還是有零星的D68型輕症，所以也有可能是在社區中造成的傳播。

請繼續往下閱讀...

小兒科醫師施勝桓指出，腸病毒典型症狀為手足口病或疱疹性咽峽炎，腸病毒容易併發重症的71型及D68型，其症狀較不明顯，常見發燒、感冒出現流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀，提醒在病例增加或流行季時，家長特別注意後續症狀，如果出現嗜睡、意識不清、手腳無力、肌抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必送大醫院救治。

施勝桓說，目前D68型還沒有疫苗可以預防，天氣慢慢轉熱，腸病毒即將進入流行期，腸病毒71型已經很多年沒有大流行了，家中如果有6歲以下的幼兒，也可以施打71型的疫苗，為將來的流行先預做準備，預防重症。

衛生局長曾梓展表示，腸病毒傳染力極強，5歲以下幼童為高風險族群，幼兒園及校園群聚活動增加接觸機會，更需提高警覺，家長與照顧者應教導幼童正確落實「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟洗手法，並把握洗手五時機，包括吃東西前、看病前後、上完廁所後、擤完鼻涕後及接觸嬰兒前；托育機構與家庭環境則應定期以500ppm含氯漂白水（10公升清水加100毫升市售漂白水）清潔幼童常接觸物品表面，降低交叉感染風險。

