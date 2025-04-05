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健康網》代糖補償心理吃更多？ 研究：總熱量還是少
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕代糖真的會讓人變胖嗎？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」中分享研究指出，很多人擔心，吃代糖會讓身體覺得「少了點什麼」，導致吃更多東西來補償，結果反而變胖。但科學研究發現，使用代糖吃進的「總熱量」更少，這樣的擔憂並不成立。
研究顯示，當人們用代糖取代一般糖分時，雖然有些人可能會覺得沒那麼滿足，但他們並不會因此攝取過多的食物來補償。即使有少量的補償性進食，總熱量攝取仍然比吃真正糖分的人低。換句話說，代糖可以幫助減少熱量攝取，而不會讓人吃得更多。
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王思恒也指出，多項研究也證實，無論是短期（一天內）還是長期（幾個月到幾年）的情況下，使用代糖的人比攝取一般糖分的人吃進的總熱量更少。而且，不論是一般體重的人還是超重的人，代糖都能有效減少糖分攝取，不會因此變胖。
王思恒總結，簡單來說，代糖不僅不會讓你變胖，還能幫助控制熱量攝取，對體重管理是有幫助的。所以，如果想減少糖分但又想享受甜味，代糖其實是個不錯的選擇！當然，如果你對甜味並不執著，那麼喝水還是最好的選項。
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