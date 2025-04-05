機構復能人力吃緊 職能治療所助攻打造10分鐘照顧圈

在職能治療師指導下，照顧服務人員陪伴長者參與日照中心適合的活動。（台灣職能治療學會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣邁入超高齡化社會，長照3.0政策喊出「10分鐘照顧圈」，希望讓長者就近獲得專業照護，但許多長照機構受限於財務與人力配置，對復能服務「有心無力」。為突破困境，台灣職能治療學會建議，可透過職能治療所支援進駐模式，補強第一線照護量能。

齡活長照中心執行長彭紹宇表示，中心透過與鄰近的職能治療所、語言治療所合作，定期邀請治療師進駐。中心內1名長期吞嚥困難、情緒不穩的失智奶奶，在語言治療師協助下，吞嚥技巧明顯改善，嗆咳風險降低，職能治療師則指導照服員安撫情緒，有效減少照護衝突。

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另一家住宿型長照機構也有成功案例。大心居家職能治療所主任高琪鈞分享，1名失智長者陳爺爺因夜間遊走、步態不穩，生活品質大受影響，職能治療師介入後，調整日間作息，搭配懷舊治療與動機促進，再結合物理治療進行步行與下肢強化訓練，陳爺爺的行動力和情緒行為均明顯改善。

台灣職能治療學會監事蔡宜蓉指出，目前全台已有167家職能治療所，對多數長照機構而言，若能與職能治療所建立支援合作，將能補齊專業復能人力，提升服務量能，同時大幅降低自行聘僱專業人員的財務壓力。

蔡宜蓉表示，政府預計明年起進一步推動醫療與照顧整合，讓出院長者能無縫銜接至長照機構，她強調，未來應更積極結合社區職能治療資源，真正落實10分鐘照顧圈，讓更多長者在熟悉的環境中穩定復能、提升生活品質。

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