健康網》失智前兆這樣「看」！ 新研究：提早12年眼神露端倪

醫師說，國外研究顯示，眼睛可能是大腦不健康的前兆，罹患失智者視覺反應能力的下降，甚至可能在被確診前12年就已出現；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著超高齡社會來臨，失智症已成為現代人最大健康威脅之一。近期最受矚目案例，正是現年70多歲的前衛生署長林芳郁在退休後罹患失智症。失智徵兆不只步態、大腦異常，其實也可「看」出來。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，別再以為失智症只是記憶出問題，據最新國外科學研究指出，眼睛可能是大腦不健康的前兆，因參與受試且日後罹病者視覺反應能力的下降，甚至可能在失智症被確診前的12年，就已悄悄出現。

研究：罹病者點點連線測試反應慢

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表指出，根據1項在英國諾福克地區進行的長期追蹤研究，歷時10餘年、針對8623名健康受試者進行詳細觀察，最終有537位參與者不幸發展成失智症。此研究結果令人震驚的是，這些人在被確診前多年，就已在1項看似簡單的視覺點點連線測試中反應普遍較慢，也可能是認知能力開始下降的早期先兆。

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為什麼眼睛會搶先大腦一步顯露端倪？黃軒說，科學家們推測，此與阿茲海默症的獨特發病路徑息息相關。傳統觀念認為，阿茲海默症首先攻擊的是大腦中負責記憶的海馬迴，然而，越來越多證據表明，最早受損的往往是大腦中負責視覺處理的區域，而非我們普遍認為的記憶系統。這也意味著當記憶力出現問題時，病程可能已經發展一段時間了。

失智症影響視覺功能4層面

黃軒進一步提及，除了反應速度的改變，失智症還會影響視覺功能許多層面，包括：對比敏感度下降、顏色辨識障礙、眼動控制能力下降、面孔識別困難。有些經驗豐富的醫生，甚至僅憑觀察患者的眼神和看人方式，便能初步判斷其是否存在失智風險。另，一些研究結果顯示，快速左右眼動可能對回憶過去的「自傳式記憶」有所幫助，儘管其背後機制尚待闡明，但無疑為未來的治療和干預提供新的方向。

黃軒總結說，眼睛不只是我們感知世界的窗口，它更是大腦健康的一面鏡子，默默記錄著我們思維的軌跡。因此，別再忽視雙眼，因為它可能正悄悄地向您傳遞著重要健康訊息。

醫師表示，除了反應速度的改變，失智症還會影響視覺功能許多層面，如眼動控制能力下降、面孔識別困難等；情境照。（圖取自freepik）

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