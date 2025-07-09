胃痛拖不得！婦罹罕見印戒細胞胃癌 醫籲定期篩檢

林德福醫師表示，印戒細胞型胃癌具有特殊外觀，因形狀像刻印戒指而得名。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣60歲黃姓婦女，上腹部持續悶痛，服用胃藥未改善，經就醫接受胃鏡檢查，在胃的下端發現一處邊緣不規則的小潰瘍，醫師覺得不尋常，安排切片，病理報告顯示為罕見的「印戒細胞型胃癌」。所幸發現得早，黃女在接受胃部分切除手術後，身體順利恢復，且後續無復發跡象。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，印戒細胞型胃癌屬於瀰漫型胃癌的一種，其癌細胞具有特殊外觀，細胞質中充滿黏液，將細胞核擠壓到邊緣，形狀宛如刻印戒指而得名。

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林德福指出，相較於一般腸型胃癌，印戒細胞癌較常出現在年輕人或中年人身上，且不容易早期發現。部分病人的印戒細胞型胃癌與遺傳有關，特別是帶有CDH1基因突變的家族成員，罹患「遺傳性瀰漫型胃癌」的風險大幅上升。

他說，此次個案的癌細胞局限於黏膜層，屬於早期胃癌，轉移風險不高，因此預後較佳。但如果發現太晚，癌細胞一旦深入黏膜下層，就可能快速擴散至整個胃壁，形成所謂的「皮革胃」，治療困難且預後也較差。

林德福表示，印戒細胞型胃癌的症狀與一般胃癌類似，若出現上腹部不適，且嘗試藥物治療仍未能改善，或是出現警訊症狀，像是：食慾不振、吞嚥困難、體重明顯減輕、貧血、黑便、吐血等，建議進行胃鏡檢查。如果發現有邊緣不規則形狀的胃潰瘍，也建議切片進一步做病理檢查，來區分良性與惡性的病變。

林德建議，如果家族有瀰漫性胃癌病史，可考慮做基因檢測，並根據其風險高低，每1到3年定期做胃鏡檢查，將有助於早期發現與預防胃癌發生。

婦人接受胃鏡檢查，發現邊緣不規則小潰瘍（紅圈處），竟是罕見的印戒細胞型胃癌。（圖由大千綜合醫院提供）

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