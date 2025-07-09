自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

胃痛拖不得！婦罹罕見印戒細胞胃癌 醫籲定期篩檢

2025/07/09 12:28

林德福醫師表示，印戒細胞型胃癌具有特殊外觀，因形狀像刻印戒指而得名。（圖由大千綜合醫院提供）

林德福醫師表示，印戒細胞型胃癌具有特殊外觀，因形狀像刻印戒指而得名。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣60歲黃姓婦女，上腹部持續悶痛，服用胃藥未改善，經就醫接受胃鏡檢查，在胃的下端發現一處邊緣不規則的小潰瘍，醫師覺得不尋常，安排切片，病理報告顯示為罕見的「印戒細胞型胃癌」。所幸發現得早，黃女在接受胃部分切除手術後，身體順利恢復，且後續無復發跡象。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，印戒細胞型胃癌屬於瀰漫型胃癌的一種，其癌細胞具有特殊外觀，細胞質中充滿黏液，將細胞核擠壓到邊緣，形狀宛如刻印戒指而得名。

林德福指出，相較於一般腸型胃癌，印戒細胞癌較常出現在年輕人或中年人身上，且不容易早期發現。部分病人的印戒細胞型胃癌與遺傳有關，特別是帶有CDH1基因突變的家族成員，罹患「遺傳性瀰漫型胃癌」的風險大幅上升。

他說，此次個案的癌細胞局限於黏膜層，屬於早期胃癌，轉移風險不高，因此預後較佳。但如果發現太晚，癌細胞一旦深入黏膜下層，就可能快速擴散至整個胃壁，形成所謂的「皮革胃」，治療困難且預後也較差。

林德福表示，印戒細胞型胃癌的症狀與一般胃癌類似，若出現上腹部不適，且嘗試藥物治療仍未能改善，或是出現警訊症狀，像是：食慾不振、吞嚥困難、體重明顯減輕、貧血、黑便、吐血等，建議進行胃鏡檢查。如果發現有邊緣不規則形狀的胃潰瘍，也建議切片進一步做病理檢查，來區分良性與惡性的病變。

林德建議，如果家族有瀰漫性胃癌病史，可考慮做基因檢測，並根據其風險高低，每1到3年定期做胃鏡檢查，將有助於早期發現與預防胃癌發生。

婦人接受胃鏡檢查，發現邊緣不規則小潰瘍（紅圈處），竟是罕見的印戒細胞型胃癌。（圖由大千綜合醫院提供）

婦人接受胃鏡檢查，發現邊緣不規則小潰瘍（紅圈處），竟是罕見的印戒細胞型胃癌。（圖由大千綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中