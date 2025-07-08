連3年加薪、擴編公職員額 部醫多管齊下穩醫事人力

衛福部醫福會執行長林慶豐今（8日）表示，為強化留才誘因，今年將力拚連續3年調薪、擴編529名公職員額。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫事人力長期短缺、護理人員留任困難，衛福部醫福會執行長林慶豐今（8）日表示，為強化留才誘因，今（2025）年將力拚連續3年調薪、擴編529名公職員額，盼讓更多約聘護理人員有機會轉任公職，「留才也留心」。

衛福部今日舉行「第11屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」，公開表揚部屬醫院遴選出的68位優秀醫事人員。外界則關注，衛福部推動「三班護病比」先達標先獎勵，首波獎勵金5.47億元已於6月撥付，不過全台仍有27家醫院未達標，包含部立台北醫院在內共有6家部立醫院未獲獎勵。

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台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳批評，三班護病比數據多由院方自行填報，可信度堪憂，呼籲應盡速將三班護病比入法，並由政府直接加薪、將獎勵金發放給護理人員，才能真正改善護理勞動條件。

對於部立醫院三班護病比執行情形，林慶豐說，部立醫院共26家，扣除特殊療養院後有22家納入評估，其中已有16家達標，未達標的6家多集中於偏鄉離島，受限於在地人力與資源條件。以未達標的台北醫院為例，雖位處都會區，卻在人力緊繃、急診壅塞期間仍「沒有關任何一張病床」，他強調，部立醫院要做的不是關床來達標，而是做好分級轉診，並提升職場環境。

為穩定人力，林慶豐說，部立醫院護理人數已從2023年的7900人提升至2024年的8100人，離職率從2022年的13%降至2024年的10%。為延續誘因，2023年加薪4%、2024年再加薪3%，今年拚加薪4%，並向行政院申請增加529名公職員額，優先用於護理人力，「我們希望約用的護理人員能夠晉升為公職護理師，薪資與退休待遇會比較高，留任意願也會提升。」

林慶豐也說，部立醫院也積極導入智慧醫療系統，包括電子白板、電子病例與智慧儀器等資訊改革，推動多元留才措施，如彈性排班、延攬退休公職護理師回任，並與在地護理院校合作。以台北醫院為例，除設置院內托兒所，也提高獎勵金，打造更友善的工作環境。

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