健康網》血尿恐是「急性腎損傷」 醫：把握黃金治療期

若錯過急性腎損傷的黃金治療期，恐造成永久性的腎臟傷害。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有部分名人因腎臟問題就醫，而年齡增長，或是飲食習慣較為特別，都要小心急性腎損傷。新泰綜合醫院腎臟科主任陳佑丞表示，除了大家常聽說的尿路結石以及脫水，會造成急性腎損傷以外，心臟衰竭也可能造成急性腎損傷。若發現有血尿或劇烈腰痛，都是急性腎損傷的徵兆，需盡快就醫，爭取黃金治療時間

陳佑丞於臉書粉專「陳佑丞醫師・腎臟專科」發文談到，急性腎損傷（AKI）很常見，任何原因造成的急性腎臟功能下降都算！原因很多，包括脫水（腎臟怕缺水）、感染、藥物副作用（腎毒性藥物）、心臟衰竭（心臟不好，腎臟會跟著不好）、尿路阻塞（尿路結石、腫瘤等）。

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陳佑丞表示，留意身體任何警訊及症狀。譬如出現肉眼可見之血尿（尿液呈紅色或茶色）、劇烈腰痛或下腹痛（可能來自尿路結石）、排尿困難、尿量減少，或伴隨噁心、嘔吐、發燒等症狀時，務必提高警覺，這些都可能是急性腎損傷的徵兆。必須趕快就診，以查明原因。

陳佑丞表示，及早就醫，爭取黃金治療時間！上述造成急性腎損傷的原因，若能即時矯正，腎功能多半能恢復正常。延誤治療可能導致永久性腎損傷或慢性腎臟病，屆時腎功能即難再復原。

陳佑丞舉例：當尿路因結石阻塞時，尿液無法正常排出，此時會往上回堵到腎臟，造成腎臟積水，進而導致急性腎損傷。只要將結石處理掉，再次疏通阻塞的尿路，腎臟積水自然緩解，腎功能會再次回到正常。同時結石也可能導致腰痛、血尿、甚至發燒、畏寒等症狀（代表出現泌尿道感染了），因此才說，出現任何症狀都應該審慎評估，及早就診，確認原因，及早處理。

最後陳佑丞強調：「重視腎臟健康，早期發現是關鍵！」急性腎損傷症狀不易察覺，預後與早期發現治療密切相關，民眾應多關注身體變化，必要時尋求專業評估，以及早保護腎臟功能。

急性腎損傷臨床分期。（圖取自《陳佑丞醫師・腎臟專科》）

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