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健康網》更年期常見泌尿困擾 醫提3解方：優格上榜

2025/04/04 20:15

醫師指出，陰道與泌尿道菌叢健康是防止感染的關鍵，因此建議補充乳酸菌，來維持陰道與泌尿道的健康，像是優格、發酵食品或是含乳酸菌配方的益生菌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師指出，陰道與泌尿道菌叢健康是防止感染的關鍵，因此建議補充乳酸菌，來維持陰道與泌尿道的健康，像是優格、發酵食品或是含乳酸菌配方的益生菌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提起更年期，很多人想到的是停經或是情緒波動，但新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹表示，更年期婦女因為雌激素濃度降低，以致「泌尿生殖系統老化」，而比其他年齡層女性更容易有頻尿、急尿、反覆感染等泌尿道問題，因而提供3解方，其中補充乳酸菌可維持陰道與泌尿道的健康。

張瑜芹和三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出，更年期不只是停經，泌尿道健康也很重要。

更年期泌尿問題 跟4因素有關

●雌激素減少會導致陰道與尿道的黏膜變薄，導致防禦力下降，增加細菌感染風險。

●陰道及尿道萎縮，則會導致膀胱與尿道的彈性變差，容易導致頻尿、急尿、甚至應力性尿失禁。

●骨盆底肌肉鬆弛，會導致缺乏支撐力，讓膀胱下垂、尿失禁的發生率提高。

●陰道菌叢失衡會影響陰道與泌尿道健康，使女性更容易反覆感染。

更年期婦女因陰道及尿道萎縮，則會導致膀胱與尿道的彈性變差，容易導致頻尿、急尿、甚至應力性尿失禁；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

更年期婦女因陰道及尿道萎縮，則會導致膀胱與尿道的彈性變差，容易導致頻尿、急尿、甚至應力性尿失禁；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

3改善方法 藥物、雷射或補充益生菌

●局部荷爾蒙治療

張瑜芹通常會建議，更年期女性使用局部雌激素，來改善泌尿道黏膜萎縮與感染問題。這是一種直接作用於陰道與尿道的療法；另外還有使用陰道乳膏（適用於外陰與尿道口，能修復黏膜，減少乾澀與頻尿）、陰道環（持續釋放低劑量雌激素，提供長效改善），以及陰道錠劑（直接作用於陰道與尿道，幫助修復萎縮的組織）。

張瑜芹提醒，局部荷爾蒙的劑量低，不會進入全身循環，適合無法使用全身性荷爾蒙療法的女性。

●婦產科雷射治療

張瑜芹說，這是比較新的治療方法，就是雷射陰道治療，可以用來改善更年期泌尿道問題。它的原理適用雷射能量，刺激陰道與尿道黏膜再生，促進膠原蛋白生成，改善萎縮與鬆弛問題。適用對象包括反覆泌尿道感染的女性，或是因尿道鬆弛導致頻尿、尿失禁者，還有無法或不願意使用荷爾蒙治療的女性。

●補充益生菌

張瑜芹指出，陰道與泌尿道菌叢健康是防止感染的關鍵，因此建議補充乳酸菌，來維持陰道與泌尿道的健康，像是優格、發酵食品或是含乳酸菌配方的益生菌。

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