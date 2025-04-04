愛心不放假！新營清明捐血活動 連3天目標1300袋

捐血者可獲贈豐富贈品。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕今（4）日是清明節，愛心不放假，鹽水獅子會、救國團新營團委會從今起至6日，連3天趁清明連假在新營南瀛綠都心公園新營捐血室舉辦今年第二場大型捐血活動，捐血贈品多，呼籲民眾快來捐血。至今天下午的首日破500袋，捐血排隊還「塞車」，民眾捐血熱情。

鹽水獅子會前會長王偉丞說，鹽獅往年舉辦元旦捐血活動，2022年再追加舉辦清明捐血活動，希望擴大捐血成果，今年3天清明捐血活動預計募集1300袋血液，幫助更多用血人。

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高雄捐血中心因車輛、人員不足，今天和明天只能出動1輛捐血車到場支援新營捐血室的捐血活動，鹽水獅子會會長顏見明、前會長廖水來、翁景昱等人帶領會員、眷屬和新營南光中心學生志工動員，現場煮紅豆薏仁湯、提供肉包為熱心捐血民眾補充體力，也協助捐血登記、量血壓。

鹽獅、救國團新營團委會、台灣中油油品部嘉義營業處發動新營在地熱心企業和蘭園提供豐富捐血贈品，捐血者可獲贈衛生紙、白米、中油環保洗衣精，捐500CC者雙倍送外另加碼1盆蘭花。

至今天下午4點多，民眾捐血踴躍，募集破500袋血液，但因捐血室、捐血車上的捐血位置有限，捐血平均要等1個小時，民眾夠熱血。

愛心不放假，鹽水獅子會、救國團新營團委會今天起至6日連3天趁清明連假在新營南瀛綠都心公園新營捐血室舉辦今年第二場大型捐血活動。（記者楊金城攝）

新營清明捐血活動今天下午的首日破500袋，捐血還「塞車」排隊，民眾捐血熱情。（記者楊金城攝）

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