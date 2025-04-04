健康網》腳踝受傷神器！認識4種醫用足踝護具

醫師會依據受傷的嚴重程度，建議不同種類的醫用足踝護具，進行固定與保護，避免二次傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當腳踝扭傷或受傷時，常會對生活造成影響，此時，應該如何處理？是否要使用足踝護具？在挑選與使用上又有哪些注意事項？食品藥物管理署（下稱食藥署）請到台灣復健醫學會醫師林宗慶來為民眾解惑。

林宗慶說明，腳踝扭傷十分常見，通常建議先觀察、冰敷、抬高、固定及休息，若狀況沒有改善，則應就醫釐清有無嚴重傷害。通常醫師會先觀察外觀，並透過進一步的檢查，例如：軟組織超音波、X光等，確認是否有韌帶、肌腱受傷，或是合併骨折或骨裂等狀況。此外，醫師也會依據受傷的嚴重程度，建議不同種類的醫用足踝護具，進行固定與保護，避免二次傷害。

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4大類足踝護具

關於市售的醫用足踝護具，林宗慶指出，依據不同受傷程度所需保護固定的需求，大致可分為4大類：

●簡易型彈性護踝：適合較輕微的扭傷，此類護具有彈性的 包覆功能，容易穿脫，適合長時間穿 戴，休息及睡覺時可取下。

●加強型護踝：適合中度扭傷，具有較強的支撐及包覆功能，部分附有纏繞帶，可提供局部加壓效果。

●充氣式足踝夾板：適合中、重度的扭傷，夾板內層有氣囊，針對患處可提供較佳的貼合支撐效果，建議使用1-2小時脫下休息，避免造成血液循環不良。

●氣動式護踝：適用於較嚴重或複雜性的腳踝扭傷、韌帶撕裂傷合併骨裂、穩定性足踝骨折或是足部蹠骨與阿基里斯腱受傷的患者。

此類護具可提供完整的包覆固定、支撐與充氣功能，猶如打石膏的效果，但此類護具可依需求調整充氣程度，長時間使用可能會影響血液循環，建議每1-2小時取下休息。

足踝護具挑選秘訣與注意事項

決定好足踝護具後，接下來，就要注意尺寸與材質！林宗慶表示，民眾可選擇比平常所穿鞋子大一點的尺寸，因為受傷初期可能有局部腫脹，稍大護具會較為適合。此外，建議選擇透氣材質、有伸縮性且不會造成皮膚過敏與刺激的品項。穿戴時，首先應採坐姿穿著護具，以防重心不穩；穿上後要檢查是否有皺褶、不平整，預防磨腳、皮膚破損的情況發生；若有腳麻、流汗情況，應取下休息、擦乾後再穿上。

一般足踝護具建議赤足穿上，但若有過敏現象可穿薄且透氣的棉襪後再穿護具。（資料照）

一般足踝護具建議赤足穿上，但若有過敏現象可穿薄且透氣的棉襪後再穿護具，穿戴時間主要在活動時穿上，休息或睡覺可脫下並抬高足踝休息。

食藥署也提醒，民眾在選購足踝護具時，要記得「一認、二看、三會用」口訣，即一要認識什麼是醫療器材，二要看清包裝上載明的醫療器材許可證字號，三是使用時會詳閱說明書。如此才能幫助您正確使用醫療器材。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1020期

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