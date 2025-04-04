自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》腳踝受傷神器！認識4種醫用足踝護具

2025/04/04 19:37

醫師會依據受傷的嚴重程度，建議不同種類的醫用足踝護具，進行固定與保護，避免二次傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師會依據受傷的嚴重程度，建議不同種類的醫用足踝護具，進行固定與保護，避免二次傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當腳踝扭傷或受傷時，常會對生活造成影響，此時，應該如何處理？是否要使用足踝護具？在挑選與使用上又有哪些注意事項？食品藥物管理署（下稱食藥署）請到台灣復健醫學會醫師林宗慶來為民眾解惑。

林宗慶說明，腳踝扭傷十分常見，通常建議先觀察、冰敷、抬高、固定及休息，若狀況沒有改善，則應就醫釐清有無嚴重傷害。通常醫師會先觀察外觀，並透過進一步的檢查，例如：軟組織超音波、X光等，確認是否有韌帶、肌腱受傷，或是合併骨折或骨裂等狀況。此外，醫師也會依據受傷的嚴重程度，建議不同種類的醫用足踝護具，進行固定與保護，避免二次傷害。

4大類足踝護具

關於市售的醫用足踝護具，林宗慶指出，依據不同受傷程度所需保護固定的需求，大致可分為4大類：

●簡易型彈性護踝：適合較輕微的扭傷，此類護具有彈性的 包覆功能，容易穿脫，適合長時間穿 戴，休息及睡覺時可取下。

●加強型護踝：適合中度扭傷，具有較強的支撐及包覆功能，部分附有纏繞帶，可提供局部加壓效果。

●充氣式足踝夾板：適合中、重度的扭傷，夾板內層有氣囊，針對患處可提供較佳的貼合支撐效果，建議使用1-2小時脫下休息，避免造成血液循環不良。

●氣動式護踝：適用於較嚴重或複雜性的腳踝扭傷、韌帶撕裂傷合併骨裂、穩定性足踝骨折或是足部蹠骨與阿基里斯腱受傷的患者。

此類護具可提供完整的包覆固定、支撐與充氣功能，猶如打石膏的效果，但此類護具可依需求調整充氣程度，長時間使用可能會影響血液循環，建議每1-2小時取下休息。

足踝護具挑選秘訣與注意事項

決定好足踝護具後，接下來，就要注意尺寸與材質！林宗慶表示，民眾可選擇比平常所穿鞋子大一點的尺寸，因為受傷初期可能有局部腫脹，稍大護具會較為適合。此外，建議選擇透氣材質、有伸縮性且不會造成皮膚過敏與刺激的品項。穿戴時，首先應採坐姿穿著護具，以防重心不穩；穿上後要檢查是否有皺褶、不平整，預防磨腳、皮膚破損的情況發生；若有腳麻、流汗情況，應取下休息、擦乾後再穿上。

一般足踝護具建議赤足穿上，但若有過敏現象可穿薄且透氣的棉襪後再穿護具。（資料照）

一般足踝護具建議赤足穿上，但若有過敏現象可穿薄且透氣的棉襪後再穿護具。（資料照）

一般足踝護具建議赤足穿上，但若有過敏現象可穿薄且透氣的棉襪後再穿護具，穿戴時間主要在活動時穿上，休息或睡覺可脫下並抬高足踝休息。

食藥署也提醒，民眾在選購足踝護具時，要記得「一認、二看、三會用」口訣，即一要認識什麼是醫療器材，二要看清包裝上載明的醫療器材許可證字號，三是使用時會詳閱說明書。如此才能幫助您正確使用醫療器材。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1020期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中