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健康網》預防兒童肥胖4招 醫：均衡飲食、睡飽很重要
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕台灣兒童與青少年肥胖率持續上升，該如何幫助孩子維持健康體態？書心健康管理診所院長許書華在臉書提醒，兒童肥胖並非一夕之間形成，而是長期累積的生活型態所致，與其等到問題發生才介入，不如現在就開始，從飲食、運動、家庭共同參與、作息入手，陪孩子一起打造健康、有活力的未來。
均衡飲食、減少含糖飲料
許書華指出，一杯含糖飲料（約250ml）可能含有5-7顆方糖的糖量，長期飲用會提高肥胖與蛀牙風險。另外，鮮榨果汁雖天然，但糖分高不適合，因此建議改喝白開水、無糖茶或自製水果水。
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許書華說，現在孩子的飲食習慣、攝取含糖飲料、精緻澱粉與高油炸食品的比例偏高，國健署建議，每天至少攝取五蔬果，選擇富含膳食纖維全穀類（如地瓜、燕麥）、綠色蔬菜與豆製品，搭配適量蛋白質（如雞肉、魚、豆腐），及減少高糖、高鹽、高油加工食品。
增加運動量
許書華表示，兒童與青少年花過多時間在使用3C產品，導致熱量消耗不足。因此建議每天至少累積60分鐘中度至強度，例如跳繩、快走、球類運動等，有助於能量平衡與體重控制。
規律作息
許書華說，長時間滑手機、熬夜，導致睡眠不足，而睡眠不足影響飢餓素與瘦體素分泌，更容易出現食慾增加與情緒性進食。學齡兒童每日應睡足9-11小時、青少年則應睡滿8-10小時，良好的睡眠有助調節代謝與控制食慾。
家庭影響
許書華表示，孩子的飲食與生活習慣多半來自家庭，家長可以與孩子一起建立健康生活型態，像是從一起做早餐開始，也可以規劃假日戶外活動、定期運動，讓孩子在正向支持下，自然而然養成好習慣。
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