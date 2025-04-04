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化粧品安全再升級 硼酸全面禁用、染髮成分調整管理

2025/04/04 13:25

衛福部預告修正「化粧品成分使用限制表」調整多項成分規範，硼酸（Boric Acid）將全面禁止添加於所有化粧品，染髮產品成分也同步調整管理。（記者邱芷柔攝）

衛福部預告修正「化粧品成分使用限制表」調整多項成分規範，硼酸（Boric Acid）將全面禁止添加於所有化粧品，染髮產品成分也同步調整管理。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕為提升化粧品使用安全，衛福部近日預告修正「化粧品成分使用限制表」調整多項成分規範，其中，過去允許少量使用於牙膏及漱口水的硼酸（Boric Acid），將全面禁止添加於所有化粧品，染髮產品成分也同步調整管理。

食藥署表示，硼酸現行僅限用於「非藥用牙膏及漱口水」，限量0.1%，且不得使用於3歲以下孩童，但考量硼酸可能對口腔黏膜、牙齦產生刺激作用，將比照歐盟、日本及韓國規定，全面刪除硼酸使用規範，修正後，化粧品中不得再添加硼酸。

針對硼酸的功能與風險，宜蘭大學學術副校長謝昌衛指出，硼酸帶弱酸性，具有抑菌、調節pH值與潤滑等特性，過去常被添加於藥皂、去角質產品、爽身粉等。硼酸本身毒性低，但不易被人體代謝，雖在安全劑量內風險不高，仍須考量個體代謝差異，尤其硼酸經皮膚長期接觸，可能在體內蓄積，影響中樞神經系統。他也提到，早期鹼粽製作也會添加類似成分，但因毒性疑慮已被禁用。

林口長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，硼酸經皮膚吸收後，可能對腎臟及生殖系統造成毒性，並引發紅腫、搔癢等皮膚刺激反應，歐盟已將硼酸列為有害物質。

食藥署預告修正化粧品成分管理規定，新增34項成分限制、修正74項既有規定，並刪除1項成分（硼酸）。副署長王德原表示，此次修正主要因應國際規範滾動修正，屬例行性檢討，調整內容多涉及染髮劑成分，像是部分精油成分加強濃度管理，以降低對人體健康風險，也有成分因新研究顯示較無害而放寬使用限制。

黃毓惠補充，此次新增的成分限制多為染髮劑，主要屬芳香胺類化合物，與對苯二胺（PPD）衍生物相關。她提醒，易過敏的民眾染髮後可能出現紅腫、刺激、疼痛或搔癢等反應，曾對染髮劑過敏者應特別留意產品成分標示。

王德原表示，預告期至今年6月2日，預計明年7月1日生效，生效前製造的產品可持續使用，生效後若仍製造不符規定產品，將違反「化粧品衛生安全管理法」，可處5萬至200萬元罰款，情節重大者可處停業、歇業或廢止登錄處分，且違規產品須回收下架。

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