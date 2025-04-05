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健康網》早餐吃好活力一天！ 營養學者揭「黃金早餐公式」

2025/04/05 07:30

洪泰雄提醒，不要忽略早餐的營養搭配；應遵循2-3份魚肉蛋奶豆類、3-4份主食、至少1份之蔬菜水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄提醒，不要忽略早餐的營養搭配；應遵循2-3份魚肉蛋奶豆類、3-4份主食、至少1份之蔬菜水果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說：「早餐吃得好，午餐吃得飽，晚餐吃得少。」營養學者洪泰雄在臉書發文指出，早餐是一天中最重要的一餐，影響著人體的專注力、記憶力與整體工作學習效率，提醒大家千萬不要忽略早餐的營養搭配；應遵循2-3份魚肉蛋奶豆類、3-4份主食、至少1份之蔬菜水果。

洪泰雄表示，許多人誤以為像「火腿蛋吐司」這類早餐看起來營養，但其實火腿多為加工食品，含有食品添加物，長期大量攝取恐影響健康，甚至有致癌風險。若早餐營養不均衡，反而可能對身體造成負擔，不如不吃。

他強調，理想的早餐應包括足夠的蛋白質與蔬菜，不僅能幫助穩定血糖、提升精神，還能強化免疫力。然而，攝取過量也不可取，吃太多反而可能引起嗜睡，影響學習與工作表現。

洪泰雄表示，許多人誤以為像「火腿蛋吐司」這類早餐看起來營養，但其實火腿多為加工食品，含有食品添加物，不建議常吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

洪泰雄表示，許多人誤以為像「火腿蛋吐司」這類早餐看起來營養，但其實火腿多為加工食品，含有食品添加物，不建議常吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃金早餐配比 營養均衡關鍵

洪泰雄建議早餐應遵循以下營養分配：

●魚、肉、蛋、奶、豆類：2-3份

●主食（澱粉類）：3-4份

●蔬菜水果：至少1份

這樣的組合能提供蛋白質、碳水化合物、維生素B群等人體所需的多種營養素，不但有助於提升整體健康，更能讓人一整天活力滿滿。

洪泰雄也提醒，養成良好的早餐習慣不只是「吃不吃」的問題，更要學會「吃得對」，看似簡單的一餐，其實蘊含著維持健康與高效生活的關鍵。希望民眾從今天開始，為自己準備一份真正營養又均衡的早餐，迎接每一天的挑戰。

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