健康網》別讓「弟弟」鬧脾氣！ 醫曝舉弱原因：三高入列

醫師表示，勃起功能障礙不一定是身體本身的問題，很有可能是壓力、菸酒、潛在疾病及情感等其他因素所致；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕勃起功能障礙是男性們的頭號夢魘，誰也不想遇到。好幸福泌尿科體系醫療長戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文指出，勃起功能障礙亦即俗稱的「陽痿」，有此情況不一定是身體本身的問題，很有可能是壓力、菸酒、三高慢性病及情感等其他因素所致。

「弟弟」沒精神4原因

●壓力山大：當工作、房貸、育兒等生活壓力爆表時，腦袋只想著「下個月貸款怎麼辦」，哪還有心思「舉」重若輕。

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●菸酒成癮：尼古丁和過量飲酒會影響血管健康，導致血流不足，弟弟自然無法抬頭挺胸。

●潛在疾病作怪：糖尿病、高血壓、心血管疾病都是勃起功能障礙（erectile dysfunction，ED）的隱形殺手。

●射後不理、情感疏遠：「性」是親密關係的橋梁，但若缺乏情感連結，弟弟自然懶得出勤。

4招幫助重振雄風

●溝通不避諱：男性別羞於面對，可以主動與另一半討論彼此的擔憂和需求，愛是「性」福的最佳助力。

●就醫檢查：勃起功能障礙並非「老化必然」，透過專業檢查可以找出原因，針對性治療。

●生活調整：戒菸限酒、保持運動，就能讓弟弟重回巔峰。

●重新點燃情感：愛撫、擁抱、按摩，都是親密感的秘密武器，讓彼此再次「來電」。

戴定恩提醒，勃起功能障礙不是老化的終點，而是健康的警訊。男性有症狀千萬別害羞，快帶「弟弟」尋求專業醫師幫助。

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