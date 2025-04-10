健康網》青光眼中斷定期檢查 5年後竟成視野缺損

1名上班族5年前曾因有青光眼風險，當時檢查一切正常，但需要持續追蹤，不過受疫情影響，中斷長達5年，直到近期因視力不適就診，才驚覺視野已出現缺損；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前幾年因為疫情的關係，許多要「定期」追蹤的檢查可能先被迫延後，珍世明眼科診所院長王孟祺分享，1名上班族5年前曾因有青光眼風險，接受視網膜與視神經的斷層掃描及視野檢查，當時一切正常，不過仍建議「每半年追蹤1次」，受疫情影響，追蹤中斷長達5年，直到近期因視力不適就診，才驚覺視野已出現缺損。

王孟祺在臉書專頁「王孟祺醫師-眼科最前線」發文指出，這樣的案例並非個案，許多患者因疫情期間無法就醫，導致青光眼的診斷與治療延誤。有些人多年未使用藥物，有些人因未定期檢查而錯失早期發現與控制的機會。

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王孟祺提到，《BMJ OPEN》也特別指出，新冠疫情帶來的間接衝擊之一，就是慢性疾病的追蹤中斷，進而加速青光眼病情惡化。為了防止健康危機期間，因延遲用藥導致原發性青光眼患者受到潛在且不可逆的損害，極需進一步探索個人化的應對措施，以減輕疫情所帶來的影響。特別應關注那些承受較大生活負擔的青光眼患者，例如年長者及女性，並加強對他們的青光眼風險意識。

王孟祺說，或許你也因為疫情就醫不便或其他因素，而中斷了青光眼的治療或追蹤，建議別忘了青光眼是一種慢性惡化的疾病，可能在不知不覺中，傷害寶貴的眼睛。記得在連假過後，安排時間仔細檢查。

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