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健康網》睡姿影響健康 醫揭最佳睡法：這姿勢最NG

2025/04/04 21:21

右側躺優於左側躺，這樣的睡姿心臟部位比較「輕鬆」、舒服，以及對於肝臟的排毒、解毒、新陳代謝等功能有幫忙。但是孕婦及胃食道逆流者不適合右側躺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

右側躺優於左側躺，這樣的睡姿心臟部位比較「輕鬆」、舒服，以及對於肝臟的排毒、解毒、新陳代謝等功能有幫忙。但是孕婦及胃食道逆流者不適合右側躺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您習慣仰睡還是側睡？抑或您喜歡趴睡？部立雙和醫院神經內科主治醫師鄔定宇指出，適合的睡姿不僅可以睡得安穩、舒適，也有益健康，一般而言，正睡最放鬆，但肥胖者及呼吸中止症不適合；右側躺優於左側躺，但孕婦和胃食道逆流者適合左側躺；最不建議的睡姿是趴睡，尤其是血流較差或已有血管硬化情形者，要小心影響腦部的供血

若睡覺姿勢不良可能會造成呼吸道阻塞、增加心臟負荷、影響肝臟排毒、不利胃消化，或引發肩頸痠痛、落枕等不良影響。

鄔定宇和媒體工作者梁惠雯在合著的《為何睡不好？原來問題在大腦！》（原水文化出版）指出，睡眠姿勢不外乎正睡（仰躺）、趴睡和側睡，比例上，多數人習慣側睡（約6至7成），其次為正睡（約3至4成）、趴睡的占相當少數（少於5%），同時也分析什麼樣的睡眠姿勢比較好。

正睡最放鬆 肥胖者、呼吸中止症不適合

通常是最放鬆的姿勢，身體和肩部不會受到拉扯或壓迫，但肥胖者或有呼吸中止症的患者不適合，因為仰躺會造成舌根下沉，比較容易擠壓到舌根後方的呼吸道而影響睡眠，所以這兩族群建議採側睡，以避免呼吸道阻塞（可使用側睡枕或側睡床墊，防止翻身）。

正睡也就是仰躺最放鬆，但是肥胖者、呼吸中止症要小心呼吸道阻塞，不建議採這種睡姿；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

正睡也就是仰躺最放鬆，但是肥胖者、呼吸中止症要小心呼吸道阻塞，不建議採這種睡姿；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

右側躺優於左側躺  孕婦和胃食道逆流者不適合

側睡分為左、右側躺，兩者相較，右側躺優於左側躺，主要考量幾個重要器官的位置及機能。

首先是心臟，由於心臟位在人體偏左處，左側躺對心臟及附近的主動脈壓迫較大，會增加心臟負荷；右側躺的話，心臟部位比較「輕鬆」、舒服。

其次是肝臟，肝臟位於偏右側，採右側躺肝臟的血流較充足，對於肝臟的排毒、解毒、新陳代謝等功能會有幫忙。

胃的形狀是像「腰果」那樣的一個囊袋，彎彎的、下方出口在人體右側，若朝右側躺，胃會比較容易排空（裡頭的胃液、食物等，較容易往下跑，不會淤滯在胃部），可促進消化。

鄔定宇指出，右側躺的好處多於左側躺，但有些族群卻不適合，例如：孕婦，供給胎兒的血流是從胎盤靜脈接下腔靜脈，再回流到媽媽的心臟，所以右側躺的姿勢會壓迫下腔靜脈，影響到胎盤的血流，建議孕婦採用左側躺，讓胎兒得到較好的血液循環。

胃食道逆流患者也要注意，因為胃的上方開口朝右，右側躺時，逆流的胃酸會往食道跑，出現「火燒心（胸口灼熱感）」等症狀，左側躺的話就比較能減緩不適；或者在頭部與上背部的位置放條被毯，以墊高上半身高度的方式來改善，同時也能減少胃酸對食道黏膜的傷害。

孕婦或胃食道逆流者建議要左側躺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

孕婦或胃食道逆流者建議要左側躺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

趴睡缺點多 易肩頸痠痛

鄔定宇表示，趴睡沒有什麼特別的好處，能忍受的人也不多，因為身體軀幹正面向下、貼緊床鋪，這樣的姿勢對胸腔、腹部的器官都會造成壓迫。此外，頸部呈現上仰的姿態，使腰椎幅度變大，會造成每節脊椎骨間的小關節面壓力跟著變大，而在過度彎曲狀況下，旁邊的肌肉、韌帶也是被拉緊的，因此趴睡的人一覺起來非常容易感到痠痛。

上趴睡時，為了順暢呼吸，頭部一定得要向左或右側躺，轉動幅度相當大，對脖子也不是很正常的姿勢，一個晚上睡下來，肩、頸處會特別容易疼痛外，也常發生「落枕」（早上睡醒時，發現脖子不能轉動，肩膀緊繃疼痛）等現象，特別是頸部有4條很重要的血管，當頸部轉動（拗折）角度較大時，對於本身血流較差或已有血管硬化情形者，恐影響腦部的供血。趴睡顯然缺點多多，所以一般是不建議採用趴睡。

趴睡會壓迫到胸腔、腹部器官，也會引發肩、頸處疼痛與「落枕」，壞處多多，因此醫師不建議採用趴睡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

趴睡會壓迫到胸腔、腹部器官，也會引發肩、頸處疼痛與「落枕」，壞處多多，因此醫師不建議採用趴睡；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

午休趴睡易手麻 建議靠椅背或牆仰睡

許多學生或上班族受限於場地關係，中午午休只能趴在桌上睡，雖然身體還是呈直立的狀態，影響不算大，但可能還是會有一些壓迫（如造成手麻）或頸部扭轉角度過大的問題，建議可以用小枕頭來墊高頭臉部，放鬆腰椎的壓力，或將手墊在額頭，減少對眼睛的壓迫。

當然如果能夠躺著睡最好，其次是坐在椅子上，讓身子往後靠著椅背或牆壁仰著睡，一方面分攤頭部的重量，讓頭頸部放鬆；二方面減少身體過於彎曲與對肢體的壓迫。

鄔定宇和媒體工作者梁惠雯合著《為何睡不好？原來問題在大腦！》。（原水文化出版）

鄔定宇和媒體工作者梁惠雯合著《為何睡不好？原來問題在大腦！》。（原水文化出版）

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