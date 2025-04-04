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健康 > 名人健康事

健康網》柯文哲雙腳水腫 醫：可能是阻塞性腎病變

2025/04/04 13:18

民眾黨前主席柯文哲因腎臟問題進行手術，在3日在戒護下出院。（資料照，記者董冠怡攝）

民眾黨前主席柯文哲因腎臟問題進行手術，在3日在戒護下出院。（資料照，記者董冠怡攝）

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柯文哲腎水腫手術》水腎原因 專家：尿路塞、尿液逆流

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲進行輸尿管鏡手術，並且住院一天。昨（3）日下午於矯正署與警方戒護下出院，離開衛福部台北醫院。不過有媒體發現，柯文哲的雙腳水腫、雙眼浮腫的情形相當明顯，胸腔內科醫師蘇一峰表示，雙眼水腫與手腳浮腫可能是因為「阻塞性腎病變」，而手術後若尿太多，要小心脫水與電解質失衡。

部北表示，昨日順利完成柯文哲的輸尿管鏡手術，柯依醫囑安排住院觀察一天。當日近晚間，在醫師專業評估及病人自主意願下，提前撤除留置的「雙J管」，撤除後，柯表示異物不適感明顯改善，整體狀況良好。

蘇一峰在臉書表示，柯文哲的雙眼水腫、手腳浮腫，可能出現「阻塞性腎病變」。當輸尿管的阻塞移除後，觀察腎臟是否進入利尿期，如果尿多是腎功能恢復前兆，一天可以尿到2、3千c.c.甚至更多。尿太多還要考慮增加點滴，補充喪失的水分電解質，電解質失衡、脫水，易心律不整。

蘇一峰補充，剛開完刀這幾天看似安全，其實不一定；剛開完刀還有這個利尿期存在幾天到一、兩週。如果尿太多，要小心脫水和電解值失衡，會容易出現心律不整。「這是術後要小心的細節」。

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