柯文哲腎水腫手術》水腎原因 專家：尿路塞、尿液逆流

民眾黨前主席柯文哲因為腎結石與積水而需入院動手術。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因腎結石導致左腎積水，今（2）日在北所人員戒護下就醫，並且在衛生福利部台北醫院進行手術，取出結石。而他的狀況使不少人開始關注腎結石以及水腎（腎積水）。毒理專家招名威說明，水腎的發生與尿路阻塞或尿液逆流有關。正常生活習慣可預防水腎；然長期憋尿的話，可能會影響正常排尿功能，增加水腎風險。

招名威在粉專「招名威教授 毒理威廉」說明，水腎的發生與尿路阻塞或尿液逆流有關，正常生活習慣是可以避免水腎發生的，但不諱言，下列不良行為是可以誘發水腎的：

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1. 長期憋尿：持續長時間憋尿會增加膀胱壓力，導致尿液逆流到輸尿管甚至腎臟（膀胱輸尿管返流），長期下來可能造成水腎。憋尿還可能導致膀胱過度擴張，影響正常排尿功能，進一步增加水腎風險。

2. 少量飲水、造成尿液濃縮與結石：長期少量水分攝取，導致尿液變得濃縮，增加尿路結石的風險，萬一如果結石卡在輸尿管，就會阻塞尿液排出，形成水腎。

3. 刻意引發尿路感染：不注意個人衛生、頻繁憋尿，甚至通過不潔手段污染尿道，可能會導致尿路感染。重複感染也可能造成輸尿管發炎、狹窄，進而導致尿路阻塞，引發水腎。

4. 服用或注射影響尿路功能的藥物：特定藥物（如抗膽鹼藥物、某些麻醉劑）會影響膀胱收縮功能，使尿液滯留，進而增加尿液逆流和水腎的風險。或者是，服用過量維生素C或含鈣過多的補充劑，也可能促使腎結石形成，進而導致水腎，但機率相對不高就是了。

5. 物理或醫學手段：刻意在尿道內放入異物（如導管、異常手術操作）可能會導致尿路損傷、狹窄或阻塞，進而導致水腎，或是直接施加壓力於輸尿管，長期壓迫腹部，或是喜歡穿很緊很緊的褲子，可能影響尿液流通，但這種方式極易造成其他損傷。

招名威強調，這些造成水腎的行為，全數皆是對身體極具危害的行為，可能導致腎衰竭、尿毒症，甚至危及生命。長期水腎若未處理，也會導致永久性腎功能損害。

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