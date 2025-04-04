健康網》想要肌膚水噹噹 醫曝「7關鍵」遠離暗沉黑眼圈

中醫師指出，造成肌膚傷害的因素，包括飲食不節制、壓力大等7項，其中飲食不節制和吃太多辛辣、油膩等食物有關，導致脾胃功能失調，影響皮膚光澤與彈性；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要擁有亮白好肌膚，不能只靠保養品。皮膚科專科醫師艾莉絲在臉書專頁「艾莉絲學姊 中醫皮膚科專科醫師」發文表示，造成肌膚傷害的因素，分為內外2大類，飲食不節制、壓力大、氣血不足、作息不規律是來自體內的4種損害；過度暴露於風寒暑濕燥火、使用不當的化妝品或護膚品、過度清潔，則是源自外界的3種傷害；唯有避免這7個關鍵點，才能常保護肌膚年輕美麗。

源自體內4損害

●飲食不節制：與西醫觀點類似，中醫也認為吃太多辛辣、油膩、甜膩或生冷的食物，會導致脾胃功能失調，氣血生成不足，從而影響皮膚的光澤與彈性。

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●情緒壓力過大：此觀點也與西醫雷同。中醫認為，情志與臟腑息息相關，過度的壓力或情緒波動會導致肝氣鬱結，影響氣血運行，從而引起皮膚問題。例如：壓力過大時，容易導致長痘痘、濕疹等；情緒鬱悶會使血液運行不暢，造成臉色暗沉或黑眼圈。

●氣血不足：中醫認為「氣為血之帥，血為氣之母」，氣血不足會直接影響皮膚的滋養能力，導致皮膚乾燥、缺乏彈性，甚至容易出現細紋或色斑，這在中醫觀點被稱為「血虛生風」。

●熬夜與作息不規律：熬夜會耗傷陰血，使肝臟的解毒功能減弱，無法有效疏泄體內的毒素，從而影響皮膚的健康。中醫認為「肝主疏泄」，如果作息紊亂，肝臟功能受到損害，皮膚就容易變得暗淡無光。

中醫師表示，陽光中的紫外線屬於「火熱邪」，過度曝曬會損害皮膚的陰液，導致出現乾燥和色斑；示意圖。（圖取自freepik）

來自外界3影響

●過度暴露於風寒暑濕燥火：中醫認為，自然界的「六邪」，也就是風、寒、暑、濕、燥、火，都可能會損傷肌膚。包括以下3項：

1.曝曬：陽光中的紫外線屬於「火熱邪」，過度曝曬會損害皮膚的陰液，導致出現乾燥和色斑。

2.寒冷：冬季氣溫過低，皮膚血液循環變慢，容易變得乾燥、粗糙，甚至出現凍瘡。

3.濕氣：居住環境過於潮濕會使濕邪滯留體內，引發濕疹等皮膚病。

●使用不當的化妝品或護膚品：化妝品中的化學成分，可能對皮膚造成刺激，中醫認為，過度「外養」反而會損傷皮膚的自然屏障，讓皮膚失去平衡。

●過度清潔：中醫提倡適度清潔，保護皮膚的「衛氣」。過度使用清潔產品會損害皮膚表面的保護層，導致皮膚變得乾燥、敏感，甚至加重發炎。

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