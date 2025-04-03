居家PAC使用率僅9％ 職能治療師盼接軌長照3.0

在職能治療師鼓勵指導下，個案可使用助行器出門到超商採購簡易食品。（台灣職能治療學會提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕左大腿骨折的林奶奶，洗澡、如廁都需要他人協助，出院後讓家人對她是否能順利返家生活感到憂心，在職能治療師到宅指導下，她不僅學會使用輔具，更逐步恢復生活節奏，如今已能自理日常，安心回到熟悉的家中生活。

健保署推動的急性後期整合照護計畫（Post-Acute Care，簡稱PAC），提供住院、居家與日間照護三種模式，針對腦中風、脆弱性骨折、燒燙傷等患者，當病情穩定後，可由原治療團隊無縫轉銜至居家，繼續提供高強度的復健訓練。

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「居家照護最貼近真實生活，但知道的人太少。」台灣職能治療學會理事長吳菁宜指出，根據健保署統計，2024年PAC收案以腦中風最多，其次為脆弱性骨折，其中住院模式佔約90%、居家模式約9%、日間照護約1%。居家照護使用率偏低，與宣導不足及民眾認識有限有關。

吳菁宜說，相較醫院內的制式訓練，居家環境更符合日常生活需求，也更有助於病患恢復功能。居家PAC不僅便利、經濟，一週最多提供六次到宅復健，每次自付額僅數10元，低於計程車起跳費。

聖功醫院復健科職能治療師衛廣遠也分享，一名中風後無法再下廚的鄭先生，在治療師引導下，從洗菜、切菜到重新掌鍋做菜，不僅重拾生活技能，也找回久違的自信。

吳菁宜補充，居家復健以實際生活能力為導向，職能治療師會與患者及家屬共同訂定優先目標，設計個別化訓練計畫，從穿衣、洗澡、上下樓梯，到煮飯、外出購物等都涵蓋其中，幫助病患一步步恢復獨立生活。

吳菁宜表示，面對超高齡社會的挑戰，衛福部明（2026）年推出「長照3.0」政策，進一步整合醫療與照護體系，職能治療師在醫療、社區與家庭間扮演關鍵角色，期盼更多民眾了解並善用居家PAC資源，協助個案提升生活功能、實現自主生活。

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