健康網》健康老化飲食出爐！ 「健康全素飲食」表現意外落後

哈佛大學探討長期維持8種飲食模式和超加工食品的攝取，對健康老化的影響，意外發現健康全素飲食表現結果不甚理想；圖為示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕地中海飲食、得舒飲食、全素飲食等，飲食法百百款，怎麼吃才能真的達到「健康老化」的效果？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享哈佛大學公共衛生學院近日於《自然醫學》Nature Medicine期刊發表最新研究，探討長期維持8種飲食模式和超加工食品的攝取，對健康老化的影響，值得注意的是健康全素飲食（hPDI），其勝算比在各種健康飲食中敬陪末座。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，評估根據包括認知、身體和心理健康指標，以及活到70歲且沒有慢性疾病。總數105015名參與者的平均年齡為53歲，長達30 年的追蹤，其中有9771名（9.3%）實現健康老化。其中以「替代健康飲食指數」（AHEI，Alternative Healthy Eating Index）的勝算比=1.86為最高。

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蔡明劼表示，AHEI是根據你攝取某些食物的份量和頻率，對你的飲食進行評分。例如，如果有人報告自己每天不吃蔬菜，則此項目得0分，如果有人每天吃五份或以上，則得分為10分。總共有11個項目，就能獲得從0（完全不遵守）到110（完全遵守）的分數。

●建議攝取：蔬菜、水果、全穀、堅果、豆類、不飽和脂肪、低脂乳製品

●減少攝取：反式脂肪、紅肉、加工肉品、奶油、人造奶油、含糖飲料、高鹽食品。

蔡明劼提到，得舒飲食（DASH）、替代地中海指數（aMED）等飲食法也都有良好表現。從研究的結果可得知，富含植物性食物、適量包含健康動物性食物的飲食模式，可以促進整體健康老化，足以當作邁入中年後的飲食方針。

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