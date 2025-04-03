自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》「多巴胺管理」幫減重 吃這6類食物增幸福感

2025/04/03 18:37

「多巴胺管理減重法」是以健康的食物取代高糖、高脂食物，再搭配正確的飲食控制，便能建立正向且可持續的健康習慣，不再依賴意志力掙扎減重；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

「多巴胺管理減重法」是以健康的食物取代高糖、高脂食物，再搭配正確的飲食控制，便能建立正向且可持續的健康習慣，不再依賴意志力掙扎減重；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多巴胺也能助攻健康減重！「Cofit我的專屬營養師」營養師吳悦慈指出，多巴胺是影響情緒、動機和愉悅感的重要神經傳導物質，透過攝取「富含酪胺酸的食物」、「Omega-3脂肪酸的魚類」、「富含益生菌食物」、「抗氧化劑的莓果類」、「茶胺酸（L-Theanine）的綠茶」，以及富含鎂的食物，可以促進體內多巴胺的生成，進而提升心情和幸福感，並有助於減重。

吳悅慈指出，減重困難的原因，往往不在於意志力不足，而是受限於大腦的「獎勵系統」。當我們攝取高糖、高脂食物時，大腦會分泌大量多巴胺，帶來快樂，並驅使我們重複這種行為。若能善用「多巴胺管理減重法」，以健康的食物取代高糖、高脂食物，就能與多巴胺共舞，而非與之對抗。再搭配正確的飲食控制，便能建立正向且可持續的健康習慣，不再依賴意志力掙扎減重。

增加多巴胺分泌 提升快樂的美味選擇

●富含酪胺酸（Tyrosine）的食物：酪胺酸是身體產生多巴胺的主要原料，攝取富含酪胺酸的食物有助於多巴胺的合成。這類食物包括牛肉、豬肉、鮭魚、南瓜子、芝麻、大豆製品、乳製品等。

鮭魚富含酪胺酸（Tyrosine）和Omega-3脂肪酸，鯖魚富含Omega-3脂肪酸，有助於多巴胺的產生。（圖擷取自photoAC）

鮭魚富含酪胺酸（Tyrosine）和Omega-3脂肪酸，鯖魚富含Omega-3脂肪酸，有助於多巴胺的產生。（圖擷取自photoAC）

●富含Omega-3脂肪酸的魚類：Omega-3 有助於保護大腦多巴胺神經元，幫助多巴胺順利釋放，如鮭魚、鯖魚和沙丁魚等富含Omega-3的魚類。

●富含益生菌的食物：腸道健康與多巴胺的合成密切相關。食用無糖優格、無糖優酪乳、納豆等富含益生菌的發酵食品，有助於維持腸道菌群平衡，間接促進多巴胺的合成。

●富含抗氧化劑的莓果類：藍莓、草莓等莓果富含抗氧化劑，能中和自由基、降低氧化壓力，有助於保護大腦多巴胺神經元不被傷害。

藍莓、草莓等莓果富含抗氧化劑，能中和自由基、降低氧化壓力，有助於保護大腦多巴胺神經元不被傷害。（圖擷取自freepik）

藍莓、草莓等莓果富含抗氧化劑，能中和自由基、降低氧化壓力，有助於保護大腦多巴胺神經元不被傷害。（圖擷取自freepik）

●富含茶胺酸（L-Theanine）的綠茶：綠茶中的茶胺酸被認為可以促進多巴胺的釋放，飲用綠茶除了幫助穩定情緒，也可以提升身體抗氧化能力。

●富含鎂的食物：鎂是多巴胺的合成路徑上的小幫手，可以幫助多巴胺合成更順利。堅果種子類、全穀類和深綠色葉菜等食物富含鎂，適量攝取有助於維持多巴胺的平衡。

多巴胺管理減重法 健康飲食指南

「多巴胺管理減重法」強調透過飲食調節多巴胺，以控制食慾和提升減重效果。吳悦慈建議在日常飲食中適量攝取富含酪胺酸、Omega-3脂肪酸、益生菌、抗氧化物質、茶胺酸及鎂的食物，以促進多巴胺的生成；她並提供1天3餐「多巴胺提升餐」的建議食譜。

●早餐：菠菜雞蛋捲餅

材料：全麥餅皮1張、雞蛋2顆、菠菜半碗（約50克）、低脂起司1片、橄欖油1茶匙、鹽和黑胡椒適量。

作法：將菠菜放入加熱的橄欖油中翻炒至軟化。雞蛋打散加入鹽和黑胡椒調味，倒入平底鍋中煎成蛋餅。將全麥餅皮稍微加熱，依序放上蛋餅、炒好的菠菜和起司片，捲起後切成適當大小，即可享用。

早餐可考慮吃菠菜雞蛋捲餅；示意圖。（圖擷取自photoAC）

早餐可考慮吃菠菜雞蛋捲餅；示意圖。（圖擷取自photoAC）

●午餐：鯖魚糙米沙拉

材料：鯖魚1片、煮熟的糙米半杯、生菜半碗、小黃瓜整根切片、彩椒半個切絲、橄欖油2匙、檸檬汁適量。

作法：將煎熟的鯖魚片與煮熟的糙米半杯、生菜半碗、小黃瓜整根切片、彩椒半個切絲混合，淋上2匙橄欖油和適量檸檬汁調味，即可食用。

●晚餐：橄欖油炒雞胸肉配蒸花椰菜和糙米飯

材料：雞胸肉1份、蒸熟的花椰菜2拳頭、半碗糙米飯、橄欖油一匙、蒜末適量、鹽和黑胡椒適量。

作法：在鍋中加熱一匙橄欖油，爆香適量蒜末，加入切片的雞胸肉煎至金黃色，調入鹽和黑胡椒。將雞胸肉與蒸熟的花椰菜兩拳頭和半碗糙米飯一起食用。

晚餐可考慮吃雞胸肉配花椰菜；示意圖。（圖擷取自photoAC）

晚餐可考慮吃雞胸肉配花椰菜；示意圖。（圖擷取自photoAC）

吳悦慈建議，定期更換食材，以避免味覺疲勞，保持飲食新鮮感。達成小減重目標後，可適度享用1小塊85%黑巧克力，增強多巴胺分泌，提升成就感。

她也提醒，每個人身體狀況不同，實施任何飲食計劃前，應諮詢專業營養師或醫師，以確保減重方法適合個人健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中