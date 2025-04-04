自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》清明食療！ 中醫推4湯品打造人體除濕機

2025/04/04 08:30

中醫診所表示，清明時節濕氣重，食療首重保暖去濕，推薦可多吃四神湯、冬瓜生薑排骨湯、薏仁湯與薑茶，幫助身體排濕；示意圖。（資料照）

中醫診所表示，清明時節濕氣重，食療首重保暖去濕，推薦可多吃四神湯、冬瓜生薑排骨湯、薏仁湯與薑茶，幫助身體排濕；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清明是二十四節氣中的第5個節氣，此時雨水增多，濕氣也攀升。澄觀中醫診所於臉書專頁「澄觀中醫診所-台中公益」發文解釋，清明時節因早晚溫差大濕氣重，風邪與濕邪容易入侵人體，過敏性鼻炎、濕疹、蕁麻疹、四肢關節痠痛、頭暈腦脹等症狀此時也常出現，建議食療首重保暖去濕，推薦可多吃四神湯、冬瓜生薑排骨湯、薑茶、薏仁湯，幫助身體排濕。

中醫診所表示，由於清明時節雨水多、濕氣增，加上早晚溫差大，濕疹、蕁麻疹、關節痠痛、精神疲倦等症狀經常會出現，為避免風邪與濕邪入侵，推薦飲用以下4湯品，具有利水滲濕、生津止渴、去濕散寒、健脾補中等功效。

四神湯：健脾補中人人宜

功效：中醫診所表示，四神湯包含山藥、芡實、茯苓、蓮子等四味藥物，藥性平性，所以是各種體質者都合適食用的良方。

小叮嚀：湯品中可加入排骨當藥引，使湯品顧腸胃的效果更顯著。

冬瓜生薑排骨湯：清熱止渴

功效：中醫診所說，依《本草經疏》記載，冬瓜可利水、養胃生津、止渴、清熱、除煩躁；小便不暢、尿黃症狀者可食用。不過，因冬瓜味甘屬性涼，烹煮時，建議加入一些薑片，可緩解冬瓜的寒涼性質。

小叮嚀：體質虛寒、腹瀉者不宜多吃。

中醫診所說，薏仁有消水腫功效，烹煮時可加少量的糖，於鍋內悶煮30分鐘即可；唯月經期間、懷孕、體質寒涼者不宜食用；示意圖。（圖取自freepik）

中醫診所說，薏仁有消水腫功效，烹煮時可加少量的糖，於鍋內悶煮30分鐘即可；唯月經期間、懷孕、體質寒涼者不宜食用；示意圖。（圖取自freepik）

薏仁湯：利水滲濕消水腫

功效：中醫診所指出，依《本草綱目》記載，薏仁有消水腫功效。通常薏仁分為兩種，生薏仁偏寒，利水滲濕作用好；炒薏仁緩和涼性，用於健脾止瀉。烹煮薏仁湯時，可搭配少量的糖，於鍋內悶煮30分鐘即可。

小叮嚀：須注意月經期間、懷孕、體質寒涼者不宜食用。

薑茶：去濕散寒顧腸胃

功效：中醫診所說，將2-3片薑片加上些許黑糖沖泡調味，或於煮湯時加入，於白天飲用，具有升發胃氣、改善呼吸道及腸胃功能。

小叮嚀：口乾口破、咽痛、消化道發炎或是體質熱性者，須避免飲用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中