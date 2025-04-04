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健康網》清明食療！ 中醫推4湯品打造人體除濕機
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕清明是二十四節氣中的第5個節氣，此時雨水增多，濕氣也攀升。澄觀中醫診所於臉書專頁「澄觀中醫診所-台中公益」發文解釋，清明時節因早晚溫差大濕氣重，風邪與濕邪容易入侵人體，過敏性鼻炎、濕疹、蕁麻疹、四肢關節痠痛、頭暈腦脹等症狀此時也常出現，建議食療首重保暖去濕，推薦可多吃四神湯、冬瓜生薑排骨湯、薑茶、薏仁湯，幫助身體排濕。
中醫診所表示，由於清明時節雨水多、濕氣增，加上早晚溫差大，濕疹、蕁麻疹、關節痠痛、精神疲倦等症狀經常會出現，為避免風邪與濕邪入侵，推薦飲用以下4湯品，具有利水滲濕、生津止渴、去濕散寒、健脾補中等功效。
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四神湯：健脾補中人人宜
●功效：中醫診所表示，四神湯包含山藥、芡實、茯苓、蓮子等四味藥物，藥性平性，所以是各種體質者都合適食用的良方。
●小叮嚀：湯品中可加入排骨當藥引，使湯品顧腸胃的效果更顯著。
冬瓜生薑排骨湯：清熱止渴
●功效：中醫診所說，依《本草經疏》記載，冬瓜可利水、養胃生津、止渴、清熱、除煩躁；小便不暢、尿黃症狀者可食用。不過，因冬瓜味甘屬性涼，烹煮時，建議加入一些薑片，可緩解冬瓜的寒涼性質。
●小叮嚀：體質虛寒、腹瀉者不宜多吃。
薏仁湯：利水滲濕消水腫
●功效：中醫診所指出，依《本草綱目》記載，薏仁有消水腫功效。通常薏仁分為兩種，生薏仁偏寒，利水滲濕作用好；炒薏仁緩和涼性，用於健脾止瀉。烹煮薏仁湯時，可搭配少量的糖，於鍋內悶煮30分鐘即可。
●小叮嚀：須注意月經期間、懷孕、體質寒涼者不宜食用。
薑茶：去濕散寒顧腸胃
●功效：中醫診所說，將2-3片薑片加上些許黑糖沖泡調味，或於煮湯時加入，於白天飲用，具有升發胃氣、改善呼吸道及腸胃功能。
●小叮嚀：口乾口破、咽痛、消化道發炎或是體質熱性者，須避免飲用。
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